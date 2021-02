Disney+ : pourquoi cela vaut le coup de s’abonner maintenant ?

Comme vous le savez peut-être, Disney+ va compléter son catalogue dès le 23 février 2021 avec l’arrivée de Star. Ce nouveau bouquet destiné aux adultes proposera des centaines de films et séries issus des productions ABC, FX, Freeforme, Searchlight, ou encore de la 20th Century Fox. L’occasion pour les utilisateurs de la plateforme de retrouver de nombreux classiques, comme l’intégralité des films Die Hard, Alien, la Planète des Singes, Predator et bien d’autres.

Au revoir donc l’étiquette « Pour les familles seulement », Disney+ se dote enfin de contenus pour adulte, et ce n’est pas plus mal. Il faut dire qu’il n’y a plus grand-chose à se mettre sous la dent depuis la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Mais vous vous en doutez, l’arrivée de Star sur Disney+ ne se fera pas gratuitement, et en toute logique le montant de l’abonnement mensuel va grimper, passant ainsi de 6,99 € à 8,99 € par mois.

Abonnez-vous avant le 23 février 2021 pour avoir un meilleur prix

Et Disney le précise, « il ne sera pas possible de s’abonner à Disney+ sans le service Star ». En d’autres termes, vous prenez la formule complète et le prix qui va avec, ou rien du tout. Cependant et histoire de mieux faire passer la pilule aux utilisateurs, la firme aux grandes oreilles a annoncé que le prix restera à 6,99 € pendant les six prochains mois pour tous ceux qui sont déjà abonnés au service. « En Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, les tarifs actuels pour les abonnés existants seront maintenus pendant 6 mois », garantit Disney. Passé cette date, le prix basculera automatiquement à 8,99 €.

En d’autres termes, c’est le moment idéal pour s’abonner à Disney+. En effet, en vous abonnant avant l’intégration de Star ce 23 février 2021, vous avez l’assurance de payer votre abonnement à un tarif préférentiel, en l’occurrence 6,99 € par mois au lieu de 8,99 €, et ce jusqu’en août 2021. Cela vous permettra d’économiser 12 euros, soit quasiment deux mois d’abonnement. Le principe est le même pour la formule annuelle, qui passera à 89,99 € par an après l’arrivée de Star, au lieu de 69,99 €. Soit 20 € d’écart. Vous l’aurez compris, si vous êtes intéressé pour rejoindre Disney+, faites-le avant le 23 février 2021 !