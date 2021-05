Disney+ : ne répondez pas à ce mail, c’est une arnaque !

Les campagnes de phishing sont toujours aussi populaires auprès des pirates et des escrocs en tout genre. Il faut dire que ces arnaques sont relativement faciles à mettre en place et qu’elles peuvent rapporter beaucoup d’argent en très peu de temps. Et après les clients de Darty et de la Fnac, c’est au tour des abonnés Disney+ d’être visés par une nouvelle campagne de phishing, ou de tentative d’hameçonnage si vous préférez.

Avec plus de 100 millions d’abonnés dans le monde, il est clair que les utilisateurs Disney+ sont devenus des cibles de choix pour les escrocs de tout bord. Dans ce cas précis, on retrouve un mode opératoire bien connu. Via un faux mail reprenant l’interface et le logo de la plateforme de streaming, les pirates essaient de vous inciter à transmettre vos coordonnées bancaires.

Si d’ordinaire, ces mails truqués peuvent être repérés rapidement, notamment grâce à une avalanche de fautes d’orthographe, il faut reconnaître que le travail a été plutôt bien fait sur celui-ci. L’en-tête Disney+ est reproduit à la perfection, et toutes les indications sont écrites dans un Français impeccable. Pour vous convaincre de filer votre numéro de carte bleue sans sourciller, les pirates (qui se font passer pour le service technique de Disney+) évoquent les nouvelles normes européennes RGPD DSP2.

« En raison des nouvelles normes européennes RGPD DSP2, nous sommes dans l’obligation de vous demander de mettre à jour vos informations Disney+ afin d’éviter l’usurpation d’identité et la fraude bancaire », assurent les pirates. Bien entendu, si vous ne payez pas, on vous promet que votre compte Disney+ sera suspendu et que des frais allant « de 4,99 à 49,99 € » seront prélevés sur votre moyen de paiement principal.

Bien entendu, tout cela est faux et consiste simplement à mettre la pression aux utilisateurs. En toute logique, les pirates vous invitent donc à mettre à jour vos informations bancaires en cliquant sur un lien contenu dans le mail. Vous êtes alors redirigé vers un faux site Disney+. Vous y trouverez un formulaire à remplir. Formulaire qui permettra évidemment aux pirates de récupérer bon nombre d’informations à votre sujet, comme vos identifiants Disney+ et vos coordonnées bancaires.

Vous l’aurez compris, soyez vigilant si vous recevez un mail de Disney+ dans les jours à venir. Notez que le service ne vous demandera jamais de mettre à source vos informations de paiement via un lien contenu dans un mail. En outre, prenez toujours soin de vérifier l’adresse de l’expéditeur et de comparer les adresses. Si vous avez précédemment reçu des mails officiels de la part de Disney+, il suffit de comparer les deux adresses pour se rendre compte de l’entourloupe.

Source : Geeko