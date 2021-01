Disney+ : les meilleurs films et séries de février 2021

Le mois de février 2021 sera marqué par l’arrivée de Star sur Disney+, sa nouvelle catégorie plus adulte, qui comprendra des centaines de films et séries de la Fox, de ABC ou encore de Searchlight. En outre, les abonnés pourront poursuivre WandaVision et revoir Black Panther, avec le regretté Chadwick Boseman.

Grosse nouveauté à venir chez Disney+ en ce mois de février 2021 ! En effet, la plate-forme de streaming accueille ce 23 février sa nouvelle section Star. Cette catégorie se destine à un public adulte et proposera des films et séries issues des productions ABC, FX, Freeforme, Searchlight, ou de la 20th Century Fox. Au total, 231 films et 41 séries seront disponibles au lancement de Star, une bonne nouvelle pour les abonnés qui commençaient peut-être à tourner en rond entre les contenus Star Wars, Marvel, Pixar, Disney et National Geographic.

D’autant qu’il y aura pour tous les goûts sur Star. Les amateurs d’horreur pourront se régaler avec l’intégralité de la saga Aliens. On retrouvera également tous les films La Planète des Singes, les Die Hard avec ce bon vieux Bruce Willis, tous les longs-métrages Predator, et d’autres pépites comme 3 Billboards : les panneaux de la vengeance et l’indémodable Starship Troopers de Paul Verhoeven, toujours aussi grinçant plus de 20 ans après sa sortie.

Hormis l’arrivée de Star, Disney+ va évidemment étoffer son catalogue en février 2021 avec de nouveaux épisodes de la série du moment : WandaVision. Les plus jeunes et les amateurs de films d’animation pourront se jeter sur Epic : La Bataille du Royaume Secret, un film réalisé par les papas de l’Age de Glace. La saison 3 de Marvel Runaways sera également de la partie, ainsi que Black Panther. L’occasion de voir et revoir le regretté Chadwick Boseman dans la peau du défenseur du Wakanda.

Pour rappel, l’abonnement Disney+ est pour l’instant affiché à 6,99 €. Seulement, la facture va légèrement augmenter avec l’arrivée de Star, passant ainsi à 8,99 €. Si vous êtes déjà abonné au service, le prix restera inchangé pendant les six prochains mois. De quoi profiter de tout le contenu offert par Star sans frais supplémentaires.

Les meilleures séries sur Disney+

WandaVision

Après The Mandalorian, c’est la nouvelle série phare de Disney+. Ce show centré sur Wanda Maximoff aka la Sorcière rouge et Vision a la lourde responsabilité d’ouvrir la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Fin février, tous les épisodes de la première saison seront enfin disponibles. Une bonne nouvelle qui préfère attendre et bingewatcher la série dans son intégralité. Pour rappel, Wanda et Vision se retrouvent coincés dans un univers étrange, qui rappelle les États-Unis des sitcoms des années 60. Plusieurs questions se posent alors : comment Vision est-il encore en vie (il a été tué par Thanos dans Avengers : Infinity War) ? Cet univers est-il une pure création de l’esprit de Wanda ? Vous le saurez en regardant la première saison de WandaVision.

Marvel’s Runaway Saison 3 (12 février)

Dans cette série adaptée des comics Les Fugitifs, six adolescents de Beverly Hills s’unissent pour enquêter sur leurs parents, après avoir découvert qu’ils faisaient tous partie d’une secte appelée Le Cercle. Malheureusement, ce groupe occulte ne se contente pas de refaire le monde, mais sacrifie de temps en temps de jeunes filles pour leur cause : la destruction de l’humanité. Choqués par le comportement plutôt « inattendu » de papa et maman, les six adolescents vont devoir s’enfuir pour échapper à leurs géniteurs. Bonne nouvelle cependant, si les parents sont des super-vilains, les jeunes vont rapidement développer des super-pouvoirs… Malgré un côté « teenager » assumé, le show est particulièrement bien écrit et les scènes d’actions sont bien orchestrées. On recommande !

Inside Pixar (12 février)

Dans cette fabuleuse série documentaire, découvrez les rouages de la machine Pixar. Cette première saison s’intéresse aux petites mains qui travaillent pour produire ces chefs-d’œuvre de l’animation comme Coco, Toys Story, Là-Haut ou encore La Reine des Neiges. Graphistes, musiciens, scénaristes, bruiteurs, dessinateurs, ils apportent tous leur pierre à l’édifice. Regardez Inside Pixar !

Les meilleurs films sur Disney+ en février 2021

Black Panther

Chronologie des médias oblige, les derniers films Marvel tardent à débarquer sur Disney+. Après l’arrivée de Thor : Ragnarok, c’est au tour de l’excellent et sous-estimé Black Panther de faire son entrée dans le catalogue. Pour rappel et c’est une première pour un film Marvel, Black Panther a été nommé pour l’Oscar du meilleur film en 2019. Le long-métrage réalisé par Ryan Coogler a fait grand bruit, notamment pour son message politique et son casting composé à 100% d’acteurs afro-américains. Il en ressort un film déjà devenu culte, notamment grâce à l’excellente performance de ces deux têtes d’affiche : le regretté Chadwick Boseman et Michael B. Jordan.

Flora & Ulysse

Le pitch de cette comédie d’aventure pourra vous surprendre : Flora, une fillette fans de comics et de super-héros, fait la rencontre d’Ulysse, un écureuil doué d’une intelligence remarquable et de super-pouvoirs. C’est mignon, c’est épique par moment, c’est plutôt rafraîchissant. En bref, un excellent petit film à regarder en famille.

Epic : La Bataille du Royaume secret

Dans ce long-métrage d’animation signé par les papas de L’Age de Glace, suivez les folles aventures de Mary Katherine, une jeune fille qui va se retrouver malgré elle dans une guerre entre deux peuples qui vivent dans la forêt. Ce film est une sorte d’hybride entre un Chérie J’ai rétréci les Gosses et la saga Arthur et les Minimoys de Luc Besson. C’est épique à souhait et plutôt bien animé, du tout bon.

Résumé des sorties sur Disney+ en février 2021

Semaine du 5 février

WandaVision épisode 5

Epic : La bataille du Royaume Secret

Le Titanic redévoilé

Le Triangle des Bermudes : du mythe à la réalité

Les secrets des épaves de guerre

Semaine du 12 février

WandaVision épisode 6

Inside Pixar : Portraits

Marvel’s Runaways saison 3

Trésors sous la mer : Port Royal ville pirate

Trésors sous la mer : Alcatraz

Semaine du 19 février

WandaVision épisode 7

Black Panther

Flora et Ulysse

T.O.T.S saison 1

X-Men saison 1 et 2

L’histoire sous rayon X

Semaine du 26 février

Destination Wild – L’Inde à l’état Sauvage

Rappelons qu’en s’abonnant à Disney+ pour 6,99 €/mois, vous profiterez aussi du contenu de Star du 23 février jusqu’au mois de juillet !