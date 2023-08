Disney+ augmente ses prix et va serrer la vis façon Netflix ?

Ironiquement, Disney + n’a pas eu droit à une histoire digne d’un conte de fées. Après un lancement difficile, la plateforme est toujours en quête de sa gloire à la hauteur de la marque. Les résultats financiers n’atteignent pas les espoirs initiaux du groupe et le nombre d’abonnés, bien qu’en hausse, n’ont pas permis au service de devenir leader du secteur. Pire, il se retrouve largement distancé par ses principaux concurrents : 146 millions d’abonnés pour Disney +, là où Netflix en compte 238 millions et Prime 220 millions.

Alors, l’entreprise a fait le choix du financier : pour améliorer son bilan, la plateforme va augmenter ses tarifs d’abonnement.

Les États-Unis premiers concernés

Pour l’heure, l’annonce faite par les huiles de Disney ne semble concerner que les États-Unis. De 11 dollars, l’abonnement va donc passer à 14 dollars. En quatre ans, Disney + aura donc vu son tarif plus que doubler. Ce choix peut poser question : en Amérique du Nord, le nombre d’utilisateurs est en léger recul, malgré plus de 3 millions d’abonnés en plus fin 2022 sur l’abonnement low cost, avec publicités.

Nous avions déjà augmenté nos prix en 2022

– Bob Iger, CEO WALT DISNEY COMPANY

Est-ce que les tarifs de Disney + vont augmenter en France ?

Plus que changer, la grille tarifaire Disney + va changer en France à partir du 1er novembre. Ainsi, la plateforme va introduire dans un certain nombre de pays européens son modèle testé en Amérique. Un abonnement à bas coût avec publicités, qui devrait être proposé à 5,99€ par mois, va faire son arrivée. Il sera complété par une offre Premium à 11,99€ par mois, proposant une qualité d’image de haut niveau, en plus du maintien de l’offre Standard déjà existante, à 8,99€ par mois. Bref, pour garder la 4K et 4 écrans en simultané, il faudra payer plus.

Voici les tarifs de Disney+ France à partir du 1er novembre ! (+ l’offre avec pubs) pic.twitter.com/iL3cXWDlEQ — Matteo – Chaîne du Geek (@MatteoSapin) August 10, 2023

Disney va agir contre le partage de comptes

Quitte à suivre la stratégie de Netflix, autant y aller à fond. C’est sans doute ce que se sont dit les décideurs de Disney avant de faire leurs annonces. Ainsi, à l’instar du géant du streaming, Disney + va faire la traque aux partages de comptes à compter de 2024. Une méthode qui a permis à Netflix de profiter d’une croissance exceptionnelle de son nombre d’utilisateurs.

Au deuxième trimestre 2023, la plateforme est passée de 232 à 238 millions d’abonnés dans le monde avec une croissance de 2,5 % avec un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars sur cette période.

Une recette qui fonctionne donc.