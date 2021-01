Disney+ : après The Mandalorian, le point sur les prochaines séries Star Wars

Après avoir brillamment relancé la franchise Star Wars avec The Mandalorian, Disney a annoncé pas moins d’une dizaine de séries autour de personnes phares de la saga. Nous allons faire le point sur les projets à venir, mais faites attention il y a quelques spoils à prévoir sur The Mandalorian !

En attendant l’arrivée de Star et de son catalogue adulte sur Disney+ le 23 février 2021, il est peut-être temps en ce début d’année de faire le point sur les différents projets de la firme aux grandes oreilles concernant une saga mythique : Star Wars. Avec The Mandalorian, la série phare de Disney+, Disney a prouvé que l’univers Star Wars n’est pas mort, bien au contraire.

Grâce au duo Mando et Grogu (« Baby Yoda », comme l’appellent les gueux), à des scènes de combats parfaitement chorégraphiées, une direction artistique inspirée, un scénario bien ficelé et des épisodes plus épiques les uns que les autres, Disney a trouvé la formule parfaite pour se réconcilier avec les fans, après la dernière trilogie au cinéma, vivement critiquée.

Fort du succès des deux premières saisons de The Mandalorian, Disney a décidé de remplir son carnet de commandes avec une dizaine de séries estampillées Star Wars ! Vous l'aurez compris donc, l'avenir de la saga va se dessinera sur Disney+, et si la qualité est au rendez-vous on signe immédiatement.

The Mandalorian n’est que le début

Avant d’évoquer ces futures séries, sachez que la plupart d’entre elles sont directement liées à l’intrigue de The Mandolarian, et notamment à la fin de la saison 2. Si vous n’avez vu ou fini la série, on vous conseille de filer sur Disney+ avant de revenir lire cet article ! Commençons donc par The Book of Boba Feet.

En effet, le réalisateur de The Mandalorian Jon Favreau a confirmé l’existence de cette série dédiée au plus célèbre chasseur de primes de la saga. À la fin de la saison 2, on retrouve le mercenaire sur le trône de Jabba le Hunt sur Tatooine. La série racontera donc la suite des aventures de Boba et Fennec Shand, chasseuse de primes aperçue dans The Mandalorian. Sortie prévue en décembre 2021.

Toujours dans la trace de The Mandolarian, Disney+ a officialisé la production de deux spin-offs : Rangers of the New Republic et Ahsoka. La première sera évidemment centrée sur Cara Dune, ancienne impériale et amie de Mando devenue ranger pour la rébellion. Quant à la seconde, elle sera comme son nom l’indique consacrée à Ahsoka Tano, la Jedi aux deux sabres lasers apparue notamment dans l’épisode 13 de The Mandalorian. L’ancienne apprentie d’Anakin Skywalker, interprétée par Rosario Dawson, aura donc sa propre série. On a hâte !

Les séries ‘AHSOKA’ & ‘RANGERS OF THE NEW REPUBLIC’ seront produites par Dave Filoni et Jon Favreau, elles se dérouleront dans la même période que la série #TheMandalorian. La série sur Ahsoka Tano est présentée comme une série limitée (1 saison). (via https://t.co/lhJ0TNBmNe) pic.twitter.com/zayMjc2IIQ — Star Wars Empire (@SWEmpire_) December 12, 2020

Comme dit plus haut, Disney a annoncé une flopée de nouvelles séries Star Wars à venir en 2021 et plus tard, en voici les titres et résumés :

Obi-Wan Kenobi : l’une des séries Star Wars les plus attendues. Ewan McGregor reprend son rôle mythique, tandis qu’Hayden Christensen jouera bel et bien Darth Vader. La série fera le lien entre la fin l’épisode 3 « La Revanche des Sith » et l’épisode 4 « Un Nouvel espoir »

Selon Kessel Run Transmissions , la série Obi-Wan Kenobi Disney + mettra en vedette des méchants supplémentaires en plus de Dark Vador. Les méchants de la série à part Dark Vador serait une équipe de chasseurs Jedi avec Cody à la recherche de Obi-Wan !! #StarWars #DisneyPlus pic.twitter.com/avim4bdSLv — Star Wars Holo Side (@SWGalaxieSide) December 13, 2020

Lando : peu de précisions sur cette série, hormis qu’elle sera évidemment consacrée à Lando Calrissian, le meilleur ami de Han Solo devenu par la suite un général de l’Alliance rebelle

: peu de précisions sur cette série, hormis qu’elle sera évidemment consacrée à Lando Calrissian, le meilleur ami de Han Solo devenu par la suite un général de l’Alliance rebelle Andor : Très bonne surprise, Disney a confirmé la production d’une série dédiée à Cassian Andor, l’un des rebelles morts pour la cause dans l’excellent Rogue One. Le show se tiendra 5 ans avant les évènements du film et sa sortie est prévue en 2022

The Acolyte : lourde responsabilité pour cette série, dont l’intrigue est située 200 ans avant l’épisode 1 « La Menace Fantôme ».

: lourde responsabilité pour cette série, dont l’intrigue est située 200 ans avant l’épisode 1 « La Menace Fantôme ». The Mandolarian Saison 3 débarquera en 2022 selon les dires de Jon Favreau, qui se consacre actuellement à la réalisation de The Book of Boba Fett.

débarquera en 2022 selon les dires de Jon Favreau, qui se consacre actuellement à la réalisation de The Book of Boba Fett. Du côté des séries animées, Disney a officialisé l’existence de A Droid Story, centrée sur R2D2 et C3PO, Star Wars : Visions et The Bad Batch, qui s’imposera comme la suite directe de la série The Clone Wars.

