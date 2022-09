Dick Pics non sollicitées ? Instagram va filtrer les zizis

L’envoi de dick pics –ces photos de sexes masculins- est-il le mal du siècle ? Alors que l’avènement du smartphone a mis des appareils photos perpétuellement entre nos mains, il semble que beaucoup d’hommes ne peuvent s’empêcher de prendre des clichés de ce qu’ils ont entre les cuisses. Chacun son passe-temps, certes, mais là où le bas(-ventre) blesse, c’est quand ils se retrouvent envoyés à des femmes qui ne les ont pas demandés. Pour mettre fin à cette pratique, Instagram est en pleine préparation d’un nouvel outil.

Dick Pics : cachez-moi ce pénis que je ne saurais voir

On estime en effet que plus de 50% des femmes âgées entre 20 et 40 ont reçu ce genre de photos non-sollicitées. Pour contrer le fléau, Instagram développe en ce moment un outil qui permettra d’empêcher à ces clichés d’apparaître dans les messageries privées. Les phases de tests ont commencé, et Liz Fernandez, la porte-parole de l’application, l’a confirmé à The Verge.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts pour nous assurer que ces nouvelles fonctionnalités préservent la vie privée des gens, tout en leur donnant le contrôle sur les messages qu’ils reçoivent. »

Une IA se permettra donc d’analyser les photos envoyées et, si elle pense qu’il s’agit d’un cliché comportant de la nudité, elle le bloquera dans le message. Vous aurez tout de même le loisir de le voir si vous le souhaitez.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀 ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022

La vie privée respectée ?

Instagram confirme par ailleurs que la compagnie n’aura pas accès à ce qui sera envoyé. Plus d’informations devraient être communiquées dans les semaines à venir concernant la mise en place à grande échelle de ce qui permettra de combattre le cyberflashing.