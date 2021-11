Des tonnes de promos Xiaomi pour le Black Friday !

Pour le Black Friday, Xiaomi propose plusieurs bons plans intéressants sur des smartphones, des accessoires et sur la tablette Mi Pad 5. La période de cette activité promotionnelle commencera à partir de 9h00 le 25 novembre et se terminera à 8h59 le 29 novembre. Et tous les produits seront livrés à partir de l’entrepôt français, la livraison sera donc rapide !

► Le POCO F3 5G : une bête de course à bas prix

Cette année, les smartphones POCO ont connu un grand succès. Et pour ce Black Friday, deux appareils de cette gamme sont en promotion. Commençons par le POCO F3 5G qui embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 870 très puissant, de la mémoire vive LPDDR5 très rapide, un stockage UFS 3.1, une belle dalle AMOLED 120Hz, des hauts-parleur stéréo et Dolby Atmos. Le prix sur la page pour la version 6 Go + 128 Go est de 281,12 €, mais avec le code BFAE30, vous pourrez l’obtenir à 251,12 €. Si c’est la version 8 Go + 256 Go qui vous intéresse, elle passe à 258.92 € avec le code BFAE45.

► POCO X3 Pro : un excellent rapport qualité/prix

Le POCO X3 Pro est aussi en promotion avec son processeur Snapdragon 860 et son écran 2400 x 1080 pixels de 6,67 pouces (16,9 cm) avec une résolution de 395 DPI et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi un smartphone réussi sur le plan de la photo avec un module principal de 48 mégapixels assez lumineux permettant de capturer de très beaux clichés en mode Nuit et de prendre des vidéos en 4K. C’est enfin un appareil qui se charge très vite avec une jauge qui passe de 0 à 100 % en moins d’une heure. La version 6 Go + 128 Go passe de 179,93 € à 164,93 € avec le code BFAE15 tandis que la version 8+256 passe de 215 € à 185,93 € avec le code BFAE30. Une très bonne affaire.

► Xiaomi Redmi 9A, Note 10S, Mi 11 Lite 5G NE

Mais ce ne sont pas les seules promos chez Xiaomi puisque le Redmi 9A en version 2 Go + 32 Go se retrouve à seulement 70.75 € avec le code BFAE11, le Redmi Note 10S passe de 224,91 € à 194.91 € avec le code BFAE30 et le Mi 11 Lite 5G NE voir aussi son prix descendre de 329,21 € à 284,21 € (6+128) et de 355,91 à 310,91 € (8+128) avec le code BFAE45.

► Objets connectés et Mi Pad 5

Enfin, les objets connectés sont aussi de la partie puisque la Mi Watch Lite voit son prix baisser de 55 € à 47 € avec le code BFAE08. Pendant cette période de promo, l’ampoule LED intelligente Mi (blanc chaud) est à 11,99 €. Enfin, la tablette Mi Pad 5 avec son magnifique écran WQHD+120Hz Dolby Vision, ses 4 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, son SoC Qualcomm Snapdragon 860 cadencé 2,96 GHz et sa belle batterie haute capacité de 8720 mAh (charge rapide 22,5 Watts). La version 6+128 Go se retrouve à 286,92 € et le modèle 6+256 Go passe à 328,42 € avec le code BFAE45.

Notez que les codes suivants sont valables pour tous les produits Xiaomi du site :