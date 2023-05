Des tonnes de films gratuits sur YouTube !

Vous ne le savez peut-être pas, mais YouTube propose des films entiers à voir sur sa plate-forme. Il s’agit de classiques du cinéma, mais aussi de productions récentes. Si vous avez un bloqueur de publicité sur votre ordinateur ou votre mobile, il est même possible de zapper complètement la pub !

Des films gratuits sur le YouTube US

Seul « hic », ces films gratuits sont réservés aux Américains : rien ne s’affichera dans cette catégorie sur votre version de YouTube à moins d’avoir une IP américaine. Si vous avez un VPN c’est une autre mayonnaise : YouTube croira que vous êtes à Dallas, Miami ou Seattle et vous pourrez alors vous faire votre petite séance OKLM comme disent les jeunes.

Et dans la catégorie des Films grand public gratuits vous pourrez trouver : Le Dernier des Mohicans, Il était une fois en Amérique, Heat, LA Confidential, Les Incorruptibles, Le Bon la Brute et le Truand, The Island, Casino, Last Action Hero, Minority Report, Sherlock Holms, Sea Biscuit, L’Empire du Soleil, l’Affaire Pélican, Robin des Bois, etc. De nombreuses nouveautés sont ajoutées chaque semaine. Bien sûr il s’agit de films en VO, mais il est possible d’afficher des sous-titres. C’est l’occasion ou jamais de bosser votre anglais !

Alors, quel VPN choisir pour son téléphone ?

Vous n’avez pas de VPN et vous désirez combler ce manque ? Nous pouvons vous conseiller ces trois services :

Ces trois VPN proposent une clause « satisfait ou remboursé » d’au moins 30 jours, alors n’hésitez pas à demander un remboursement si vous n’êtes pas convaincu… N’oubliez pas qu’un VPN permet aussi de protéger vos données, d’accéder à des sites bannis en France comme YggTorrent, d’accéder à des contenus inédits sur Netflix et de chiffrer complètement votre trafic Internet pour mettre les curieux à l’écart.