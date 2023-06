Des milliers d’applis Android infectées ! Votre téléphone piraté ?

C’est une information qui risque de gâcher la fin de printemps des utilisateurs Android. Bitdefender, entreprise de cybersécurité, vient de publier une étude faisant état de près de 60 000 applications infectées par un programme malveillant.

Une menace à l’échelle mondiale

Cette attaque est menée depuis au moins le mois d’octobre 2022, à l’échelle mondiale. Si des pays comme le Royaume-Uni (2.71% des victimes) ou la France (2.56% des victimes) sont touchés, les États-Unis restent la principale cible, avec plus de 55% des infections recensées.

Une fois installée, l’application se cache en contournant certaines règles de l’API Android. Sans rentrer dans les détails techniques, le malware n’inclut ni icône ni appellation, la rendant techniquement invisible dans la liste des logiciels installés sur le smartphone.

Encore de fausses applications en dehors du Store

Pour toucher de nouveaux appareils, ces programmes malveillants prennent, une fois encore, la forme d’applications légitimes. Présentées comme des versions crackées de Netflix, ou encore tel que YouTube sans pub, elles sont diffusées au travers de plateformes de téléchargement classiques, autres que le Play Store.

Une fois installé, la fausse application génère une erreur indiquant que l’application n’est pas disponible dans votre région, appuyez sur OK pour la désinstaller. Mais en cliquant sur OK, le virus s’active, infectant l’appareil. Le but de la manœuvre est, comme souvent, de récolter des revenus. Cette fois-ci, en forçant l’apparition de publicités sur le smartphone.

Pour voir le virus en action, vous pouvez regarder cette vidéo de démonstration produite par Bitdefender.

Encore une fois, rappelons quelques règles élémentaires. Les applications doivent être téléchargées depuis le Play Store uniquement, les plateformes tierces regorgent de pièges et de malwares. Pour augmenter votre niveau de protection, un antivirus est aussi recommandé.