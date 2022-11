Des hordes de pirates russes en veulent à vos mots de passe : tactiques et solutions

D’après le rapport, ce sont 34 groupes organisés d’environ 200 individus chacun qui auraient volé 50,3 millions de mots de passe depuis le début de cette année. Ils ciblent majoritairement des comptes Steam, PayPal ou encore Amazon, avec une prédilection pour les accès aux données bancaires. Leurs victimes se trouvent partout dans le monde, avec 111 pays concernés : États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, mais aussi les Philippines, le Brésil et la Turquie. La France, elle, apparaît à la 7e place des nations les plus ciblées. C’est ce qu’on appelle ratisser large.

Group-IB has identified 34 groups that are distributing info-stealing #malware under the #stealer-as-a-service model. In the first seven months of 2022, the gangs collectively infected over 890,000 user devices and stole over 50 mln passwords: https://t.co/LPL7dIf8oa pic.twitter.com/4eDtpkPrmI

— Group-IB Global (@GroupIB_GIB) November 23, 2022