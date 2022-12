Des bons plans par milliers : les promos de fin d’année chez Banggood…

Si vous avez l’habitude de chercher des gadgets high tech sur Internet, vous connaissez certainement Banggood. Cette boutique propose des prix imbattables sur des smartphones, des tablettes, des PC portables, des objets connectés, des drones, mais aussi des vêtements et des accessoires de mode, des jouets ou des périphériques pour la domotique.

Opération « prix imbattables »

En cette fin d’année, Banggood lance une opération « prix imbattables » avec des objets à moins de 25 $. Chaque jour jusqu’au 12 décembre, vous retrouverez des ventes flash mais aussi de belles promotions sur tout leur catalogue : électronique grand public, modélisme, outils professionnels, vélos et trottinettes électriques, écouteurs « true wireless », clavier, vêtement, carte micro-SD, câble et chargeurs, power bank, panneau solaire, fil pour imprimantes 3D, etc.

Un chargeur de bureau rapide 65 W à seulement 31,43 €

Si les objets à moins de 25 $ sont légion, on trouvera aussi de grosses réductions sur des appareils plus chers comme de chargeurs Bakeey 65W proposé à 31,43 € au lieu de 41,29 €. Ce chargeur rapide de bureau permet de recharger 4 appareils en même temps. Pour ce faire, il dispose de 2 ports USB-C et de 2 ports USB-A. Avec cette puissance, il peut faire le plein d’un Mac Book Pro 15 pouces en 2 heures. Le port principal délivre donc du 45 Watts et le secondaire du 20 W.

Les autres ports USB-A proposent quant à eux du 18 W. Il prend en charge plusieurs protocoles de charge rapide de PD 3.0, QC4+/ 3.0, PPS et SCP pour être compatible avec le plus de matériels possibles. Vous pouvez donc recharger ordinateurs, smartphones (Android ou iOS), tablettes ou des AirPods en même temps. Pour toute commande vous recevrez un câble USB-C compatible avec la charge 45 W.