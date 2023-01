Démarchage téléphonique : repérez les casse-pieds en une seconde !

Il existe dans le monde un groupe de bons samaritains qui veulent à tout prix nous aider. Ils se nomment Jean-Philippe, Léa ou Bruno et ils nous appellent plus souvent que nous, nous appelons nos parents. En plus, ils sont après notre bien-être puisqu’ils souhaitent nous faire réaliser des économies sur nos abonnements téléphoniques ou Internet. Il y en a même qui insiste pour vous proposer un diagnostic sur votre habitation (sans vraiment savoir exactement de quoi il s’agit). Mais la vérité, Jean-Philippe, Léa et Bruno, c’est que vous nous dérangez quand on mange et en plus, on n’a pas besoin de vous pour changer de forfait si on le souhaite. Alors même si on comprend que votre travail n’est pas simple, on connaît aujourd’hui une méthode pour savoir quand c’est vous qui appelez.

Démarchage téléphonique : les numéros perdants

Parce que, oui, même si on se doute parfois que la personne au bout du fil va tenter de nous vendre quelque chose, il nous arrive quand même de répondre quand on a un doute ou que l’on attend un appel important. Aujourd’hui, nous avons « le pouvoir » de savoir à l’avance si l’appel est un démarchage ou non. Depuis le 1er janvier, l’Autorité française de régulation des télécoms (Arcep) a en effet mis en place un nouveau plan de numérotation. En gros, les appels commerciaux devront maintenant légalement provenir d’un numéro commençant par ceux-là : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0949 en France métropolitaine. Si vous habitez en Guadeloupe, à Saint-Martin, ou Saint-Barthélemy, rajoutez 09475 à la liste. Pour la Guyane, ce sera le 09476 ; 09477 pour la Martinique, et enfin 09478 et 09479 pour La Réunion et Mayotte.

☎📱Numérotation : pour mieux protéger les utilisateurs contre les fraudes & abus par téléphone, des nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er janvier.

Le communiqué de presse publié le 5 septembre https://t.co/drNWJ24XmF

🔽A retenir🔽 https://t.co/mM9UKnl0v9 pic.twitter.com/0hsdoHEHbg — Arcep (@Arcep) January 3, 2023

Enfin, petite révolution, le démarchage commercial est maintenant interdit s’il utilise un numéro en 06 ou 07. Cela signifie donc que si vous en subissez un provenant d’un appel avec un tel préfixe, c’est que c’est une arnaque. Un vrai coup dur pour les vendeurs de fausses formations genre arnaques CPF ! Et si vous repérez un numéro louche, il suffit de le bloquer depuis votre appareil Android…