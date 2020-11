5G : une réalité dans 15 villes le 3 décembre

Comme vous le savez peut-être, le coup d’envoi de la 5G a été tiré ce 18 novembre 2020. Bon, dans les faits, la 5G est loin d’être disponible partout. Seule la ville de Nice profite pour l’instant du réseau 5G grâce à un partenariat avec SFR. Et justement de leurs côtés, les autres opérateurs se démènent pour déployer leur réseau 5G respectif. Bouygues Telecom vient de confirmer un lancement pour le 1er décembre. Quant au réseau Orange, il sera opérationnel un peu plus tard selon les dires de l’opérateur mené par Stéphane Richard. Chez Free, aucune information n’a pour l’instant filtré sur leur réseau 5G ou sur leurs forfaits mobiles.

On espère toutefois que Free restera fidèle « son identité » et proposera des forfaits 5G moins onéreux que ceux proposés par ses concurrents. Pour l’heure, la 5G sera disponible dans une quinzaine de grandes villes en France d’ici le 3 décembre, parmi Nice, Marseille, Le Mans, Toulouse, Angers, Nantes, Montpellier, Lyon ou encore Clermont-Ferrand. Pour toutes ces ville, SFR propose des forfaits à 80 Go, 100 Go, 150 Go et même une offre « illimitée ».

La 5G au point mort à Paris

D’ici la fin d’année 2020, la nouvelle génération de réseau mobile devrait être disponible dans plus de 160 communes françaises. Seulement et comme vous l’avez peut-être remarqué, Paris n’est pas dans la liste. En effet, le déploiement de la 5G est au point mort dans la capitale. La maire Anne Hidalgo a décidé de suspendre l’opération jusqu’à la tenue d’une conférence citoyenne sur la 5G. Des citoyens seront amenés à émettre leur avis et leurs craintes sur cette technologie.

En d’autres termes, aucune ouverture de réseau 5G n’est prévue à Paris d’ici plusieurs semaines. Les opérateurs se retrouvent donc bloqués alors que les installations sont fin prêtes. Plus de 116 antennes 5G ont déjà été installées dans la capitale. Orange, SFR, Bouygues et Free vont devoir attendre que la synthèse de cette conférence citoyenne ainsi que la liste des recommandations soient présentées en Conseil de Paris les 15, 16 et 17 décembre 2020.

Cerise sur le gâteau, les opérateurs devront joindre un « dossier d’information Ville de Paris », un DIVP, à l’Agence d’écologie urbaine (AEU) pour l’installation de toute nouvelle antenne ou mise à jour d’une antenne existante dans la capitale. La 5G à Paris, ça s’annonce compliqué.

