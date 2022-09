Découvrez comment recharger n’importe quel ordinateur portable grâce à l’USB-C et au Power Delivery

Comme vous le savez peut-être déjà, l’un des problèmes les plus importants des ordinateurs portables est l’autonomie de leur batterie.

En tant qu’outil d’utilisation quotidienne, nous leur demandons beaucoup, que ce soit pour travailler, étudier, jouer à des jeux, monter des vidéos, bref, beaucoup d’activités qui, en somme, consomment rapidement leur batterie.

Par le passé, vous avez probablement entendu parler de l’utilisation d’une batterie externe (power bank) pour charger un ordinateur portable.

Cependant, vous avez pu remarquer certains de leurs inconvénients comme :

Incompatibilité avec le port de charge, ce qui implique l’utilisation d’adaptateurs (si possible)

Prix élevés car ces modèles comprennent un port CC ou AC (comme une prise domestique)

Une disponibilité limitée – il y avait très peu de modèles capables de charger un ordinateur portable

De nos jours, nous pouvons encore trouver dans certaines boutiques en ligne de telles batteries externes conçues spécifiquement pour les ordinateurs portables.

Au lieu de cela, nous constatons que la tendance est à une approche plus universelle avec des batteries externes dotées de ports AC, conçues pour être utilisées pour charger plus de types d’appareils, et pas seulement des ordinateurs portables :

Mais cette option est peut-être « too much » (et coûteuse) si nous voulons seulement charger notre ordinateur portable et notre téléphone mobile.

Alors quelles autres options avons-nous ?

Outre la présence de batteries externes dotées de ports DC et AC, c’est l’émergence du port USB Type-C accompagné du protocole Power Delivery (USB-C PD) qui a donné un nouveau souffle au secteur :

Ce nouveau port est beaucoup plus pratique, puissant et polyvalent, car son utilisation va de la recharge des appareils (qui, à leur tour, peuvent être des écouteurs ou des ordinateurs portables) à un nouveau concurrent dans le domaine de la vidéo, s’insérant dans la bataille entre DisplayPort et HDMI.

L’USB-C signifie donc la convergence de multiples fonctionnalités dans un seul port, ce qui n’a jamais été vu auparavant avec les générations précédentes d’USB.

Cependant, nous nous intéressons plus particulièrement à l’aspect de la charge, car nous voulons savoir comment il est possible de charger n’importe quel ordinateur portable avec une batterie externe disposant d’un port USB-C.

Pour ce faire, nous devons vous « présenter » le protocole qui a rendu cela possible, appelé Power Delivery, qui « exploite » toutes les capacités du port Type-C, lui permettant d’être conçu pour délivrer jusqu’à 100 watts de puissance (W).

Cette puissance est suffisante pour la plupart des ordinateurs portables d’aujourd’hui, qui se chargent généralement entre 45W et 65W.

En outre, l’USB-C a franchi une véritable étape dans l’histoire de la technologie, ce qui a conduit Apple à l’adopter et à intégrer ce port, plutôt que le Magsafe, dans nombre de ses modèles, par exemple le MacBook Pro :

Le monde des batteries externes, ainsi que de nombreux autres secteurs, a accueilli à bras ouverts l’arrivée de ce port et de ce protocole, au point que l’USB-C et le Power Delivery semblent être devenus une union indissoluble.

En conséquence, de plus en plus de modèles de batteries externes USB-C PD arrivent sur le marché, capables de charger votre ordinateur portable avec un port USB-C en mode « plug & play ».

Mais comment charger mon ordinateur portable s’il n’a pas de port C ?

Si votre ordinateur portable ne dispose pas d’un port de type C, nous vous recommandons de suivre cette « astuce » simple découverte par le portail Powerbank20.com :

Il s’agit d’utiliser un câble ou un adaptateur de l’USB-C au port DC de ton ordinateur portable qui intègre un déclencheur qui indique à la batterie externe la tension de charge (V) de votre ordinateur portable.

Vous pouvez facilement trouver ces câbles sur AliExpress, bien que, comme expliqué dans le guide PowerBank20, il existe des modèles 15V et 20V, il faut donc faire attention aux spécifications pour éviter d’acheter un câble qui donne une tension plus élevée que la tension de charge de votre laptop.

En conclusion, si vous souhaitez recharger votre ordinateur portable avec une batterie externe, c’est aujourd’hui plus facile que jamais !

Vous avez le choix entre plusieurs options, les modèles dotés d’un port PD USB-C ou d’un port CA étant les plus recommandés. Tout dépend de vos besoins de charge et de votre budget.