« Quand c’est gratuit, c’est vous le produit ! » C’est un secret de Polichinelle qui se doit malgré tout d’être rappellé : les géants (monstres ?) d’Internet collectent et profitent largement de nos données privées à nos dépends pour faire du profit. Toute votre activité en ligne, vos déplacements, vos goûts, vos travers, vos peurs, votre santé, vos loisirs, vos achats sont scrutés, analysés, classés et utilisés pour dresser de vous un portrait aussi précis que possible qui permettra notamment de vous refourguer des produits ou des services.

« Découvrez ce qu’ils savent sur vous »

Forte de ce constat l’association UFC-Que Choisir vient de lancer une grande campagne et surtout un outil en ligne baptisé JeNeSuisPasUneData.fr. L’idée est simple : « Découvrir ce qu’ils savent sur vous », autrement dit exiger des compagnies qui profitent de votre activité en ligne qu’elles vous fournissent la liste exhaustive des données qu’elles conservent à votre sujet et si tel est votre souhait de les supprimer.

« On propose de montrer l’invisible », explique Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique d’UFC-Que Choisir. « En plus de ce qu’elles collectent, les plateformes déduisent énormément des choses sur vous. Les internautes ne mesurent pas toujours l’ampleur et surtout l’exploitation qui en est faite. » Google par exemple « peut savoir où vous habitez, les lieux que vous fréquentez, la localisation de votre entreprise, savoir si vous vous déplacez à pied, en vélo ou en trottinette », « LinkedIn peut déduire si vous êtes au chômage, en recherche d’emploi, si vous avez envie d’aller à l’étranger, si vous plaisez dans votre poste. » Et ainsi de suite pour chacun des services Internet que vous utilisez. Ces entreprises connaissent « énormément de choses sur nous, un portrait-robot très fin de nous, des membres de votre famille, mais tout cela, ce n’est pas une fatalité. »

Alors, comment ça marche ?

Le principe est simple et c’est pour ça qu’on l’aime. Rendez-vous donc sur l’outil RespecteMesDatas.fr, choisissez le service qui vous concerne et suivez les démarches indiquées par le site. Vous pourrez ainsi exercer vos droits de rectification, de suppression, et votre droit à l’oubli… En résumé : reprendre le contrôle ! Car comme l’explique l’UFC-Que Choisir sur son site, « il est primordial que les consommateurs réalisent l’importance des données qu’ils laissent sur Internet et les conséquences que cela peut impliquer sur leur vie, dans un contexte, en outre, de cybercriminalité en pleine expansion. » À vous de jouer, donc !