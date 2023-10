Danger : ne prenez pas des photos du soleil avec votre téléphone !

Cela semble un peu évident, mais ce genre d’accident arrive souvent : la destruction de l’optique d’un smartphone à cause d’une trop longue exposition au soleil. Pourquoi vous ne devez pas prendre des photos du soleil ? On vous explique…

Sur l’Internet étasunien, on a vu énormément d’articles concernant l’éclipse solaire du 14 octobre dernier. Il faut dire qu’observer ce genre de phénomène n’est pas très courant et de nombreuses personnes ont l’idée saugrenue de vouloir immortaliser le moment. Saugrenue ? Oui, car en plus de se gâcher un peu le plaisir observer ce phénomène astronomique si rare, vous risquez de ruiner votre téléphone. Et bien sûr c’est la même chose si vous tentez de prendre le soleil dans la journée…

A solar eclipse is coming — but do NOT take photos of it with your phone. Here's why. https://t.co/6QWY7u0VBv — Mashable (@mashable) October 15, 2023

Profitez de l’instant !

Il faut savoir que votre smartphone n’est tout simplement pas fait pour ça. Les lentilles de ses objectifs vont agir comme des loupes et brûler le capteur du téléphone. Si c’est mauvais pour votre rétine, c’est mauvais pour votre smartphone ! Si l’exposition est plus longue, cela peut même endommager d’autres composants du téléphone. Au mieux, il ne prendra plus des photos comme avant, et au pire votre téléphone finira à la poubelle. Si vous voulez prendre des photos du soleil, il faudra utiliser des artifices comme une feuille de Mylar ou un verre fumé, mais ce genre de gadgets est réservé aux utilisateurs qui savent ce qu’il font.

Et pour le soleil couchant ? Lorsque le soleil se lève ou se couche, l’épaisseur de l’atmosphère à ces moments de la journée atténue le rayonnement solaire. S’il faut quand même éviter de fixer le soleil trop longtemps, vous pouvez sans danger observer ces moments de grâce. Il en va de même pour l’appareil photo de votre téléphone. Prenez des clichés, mais évitez les expositions longues. Et faites attention à vos yeux, c’est un cadeau de votre maman.