CyberGhost VPN : 2 €/mois pour tous les Netflix de la planète

Si vous avez Netflix, vous avez accès au catalogue de votre pays. Aux États-Unis ou au Japon par exemple, il existe quantité de films, séries ou animés qui sont inédits chez nous. Pour y accéder, il suffit juste de changer votre IP… C’est tout à fait légal et même si Netflix ne fait rien pour encourager cette pratique, il ne fera rien non plus pour l’empêcher.

Un VPN sert bien sûr à chiffrer son trafic Internet pour se protéger ses données, mais il est aussi possible de changer son IP pour brouiller encore plus les pistes. Cette fonctionnalité permet aussi de contourner les géorestrictions et de déverrouiller de nouveaux contenus sur les services de stream : Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Sur le Netflix japonais on trouvera des tonnes de séries animées inédites en France (et sous-titrés au moins en anglais) tandis que sur le Disney+ américain on trouvera des films plus récents comme les épisodes 8 et 9 de Star Wars par exemple. Il faut dire que ces pays ne sont pas assujettis à la chronologie des médias française et son attente de 36 mois avant de passer du cinéma à votre TV ? Mais c’est aussi l’occasion de découvrir des services de stream gratuits, mais qui sont bloqués chez nous comme la BBC ou Comedy Central.

CyberGhost le moins cher des VPN et le plus performant en stream

CyberGhost est un VPN très avantageux qui propose pour seulement 2 €/mois plus de 6000 serveurs dans 89 pays. Multiplateforme, il dispose aussi de serveurs spécialisés dans le stream : il suffit de choisir son pays et le service pour lequel il est optimisé. En plus de ses 83 % d’économie par rapport au prix habituel, CyberGhost propose aussi 3 mois gratuits et 45 jours pour réfléchir. C’est tout simplement le service n°1 sur notre classement des meilleurs VPN 2021.

Les Netflix de la terre entière…

1/ Le Netflix Japonais

Connectez-vous à un serveur de stream au Japon et lancez Netflix sur votre navigateur (sur votre appli mobile, il faudra peut-être effacer le cache) pour avoir accès à des tonnes d’animés qui ne figurent pas au catalogue français. Vous ne parlez pas japonais ? La plupart sont sous-titrés en anglais et même parfois en français… Vous êtes d’origine espagnole ou italienne ? Essayez les Netflix de ces pays-là !

2/ Le Netflix US

Su le Netflix US on trouve des films qui ont disparu du catalogue français ou qui n’y seront pas avant plusieurs mois. Parfois c’est incompréhensible : il manque certains Indiana Jones, Madmax, Retour vers le Futur ou Matrix sans que l’on comprenne pourquoi… Bien sûr, ces «vieux films» comportent tous des sous-titres français et même bien souvent les doublages. Sinon, allez faire un tour du côté du Netflix canadien…