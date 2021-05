CyberGhost : le VPN recommandé par les experts à 2 € !

En ce moment, profitez d’une offre exceptionnelle pour trois ans d’abonnement à CyberGhost, le VPN salué par de nombreux experts et médias spécialisés. Economisez 83% sur les trois ans d’abonnement et obtenez trois mois de protection supplémentaires gratuits.

À l’heure des tentatives de phishing, des cyberattaques, et des fuites de données, l’acquisition d’un VPN est plus que jamais essentielle pour naviguer sur le net en toute sécurité et tout anonymat. Seul problème, le marché actuel abrite un très grand nombre de VPN et il peut être difficile de savoir vers lequel se tourner. Vous devez prendre en compte plusieurs critères dans votre processus de sélection : le prix, les fonctionnalités, l’efficacité et sa réputation. Histoire de vous faire gagner un temps précieux, Android MT vous présente aujourd’hui un VPN qui réunit l’ensemble de ces qualités, et depuis une quinzaine d’années : CyberGhost. En premier lieu, faisons un tour d’horizon des fonctionnalités offertes par CyberGhost :

La possibilité de masquer votre IP pour naviguer en tout anonymat

Un chiffrement de pointe assuré par l’algorithme AES 256 bits de classe militaire

Une protection complète sur les connexions Wi-Fi publics comme privés

Aucun journal de connexion n’est conservé par les équipes de CyberGhost

par les équipes de CyberGhost La possibilité de se connecter à plus de 7200 serveurs à travers 91 pays , vous offrant au passage l’accès aux catalogues complets de vos services de streaming préférés comme Netflix ou Amazon Prime Video (en contournant les géorestrictions)

, vous offrant au passage l’accès aux catalogues complets de vos services de streaming préférés comme Netflix ou Amazon Prime Video (en contournant les géorestrictions) Des serveurs optimisés pour le téléchargement via Torrent permettant de rediriger votre trafic P2P dans un tunnel chiffré

Une protection disponible sur l’ensemble de vos appareils (smartphone, PC, tablette, Android TV, routeur, etc.)

La question que vous vous posez maintenant, c’est de savoir à quel prix vous pourrez profiter de toutes ces fonctionnalités ? Figurez-vous que CyberGhost fait actuellement partie des VPN les moins chers du marché. En effet, vous pouvez profiter dès aujourd’hui d’une offre exceptionnelle : les 3 ans d’abonnement sont bradés à -83% ! Soit 2 € par mois seulement. Et en bonus, vous obtenez trois mois de protection supplémentaire ! Cerise sur le gâteau, vous pourrez essayer le service pendant 45 jours et demander le remboursement si vous n’êtes pas satisfait !

Et si notre seule parole ne vous convainc pas des qualités de CyberGhost, sachez que de nombreux médias spécialisés et des experts en sécurité informatique ont reconnu l’expertise et l’efficacité de ce VPN. « CyberGhost couvre l’ensemble de vos besoins en termes de protection, de confidentialité, de vitesse et de stabilité de connexions, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités de navigation », garantit le site spécialisé VPNMentor.

Le cabinet d’analyses américain CompariTech ne tarit pas d’éloges sur CyberGhost : « CyberGhost offre un service facile à utiliser, rapide et fiable. Il comprend un grand nombre de serveurs pour vous fournir des options telles que la navigation confidentielle, le streaming débloqué et le torrenting anonyme ».