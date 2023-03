CyberGhost : le VPN qui désenvoute et fait revenir l’être aimé (ou pas)

Faire revenir l’être aimé, succès aux examens, protection contre les mauvais esprits, retour de la vigueur, guérison des maladies inconnues et chroniques : discrétion assurée et résultats garantis ! Le Professeur CyberGhost, grand médium aux pouvoirs héréditaires, commence ses travaux pour seulement 2,19 €/mois !

Pas un bouclier magique !

Trêve de moquerie. Pour certains un VPN est un bouclier magique contre un peu tout et n’importe quoi. Pourtant, un VPN n’est pas « sorcier ». Il s’agit d’une protection certes intéressante et souvent utile. Pour cette démonstration nous allons parler d’un VPN que nous connaissons bien : CyberGhost. Notons que c’est aussi valable pour n’importe quel autre VPN du commerce, car ils proposent tous plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Nous préférons cependant CyberGhost, car c’est le moins cher, qu’il dispose d’une politique « satisfait ou remboursé » de 45 jours et qu’en plus d’être rapide et stable il a une politique stricte en ce qui concerne les données personnelles.

Ce que fait CyberGhost

1/ Il chiffre votre trafic Internet, ce qui permet de complètement masquer ce que vous faites et quels sites vous visitez. Cela permet aussi de se protéger des interceptions de données et des réseaux WiFi frauduleux.

2/ Il permet de changer d’IP, ce qui contourne la censure de certains sites interdits en France, mais permet aussi de profiter de contenus inédits sur Netflix ou de regarder gratuitement du foot normalement payant. Changer d’IP vous fait aussi passer sous les radars d’HADOPI et peut vous permettre d’acheter des billets d’avion ou des chambres d’hôtel moins chers.

3/ Il protège tous vos appareils : smartphone, tablette, ordinateur, télévision, console, etc. L’avantage de pouvoir l’installer sur sa TV c’est de mettre les programmes Netflix ou Disney+ des USA directement dans son salon bien sûr…

Ce que ne fait pas CyberGhost

1/ Vous protéger des virus. Un VPN n’est pas un antivirus ni une protection contre le phishing.

2/ Vous protéger de la collecte de données des GAFAM. Si vous avez un compte enregistré avec votre e-mail chez Amazon ou Facebook, passez par un VPN ne changera rien. Vous êtes fiché chez eux ! Pour contourner cela, il faut un autre service comme Incogni.

3/ Vous permettre de faire des choses illégales.Prendre un VPN pour se protéger c’est bien et CyberGhost ne vous balancera jamais (en fait, il ne fait qu’appliquer la loi roumaine), mais si vous faites des choses illégales sur Internet, la police a plus d’un tour dans son sac pour vous appréhender. Un VPN ne vous rend pas invincible !

CyberGhost un VPN complet et toujours à 2,19 € par mois (-83%)

CyberGhost est un VPN très avantageux qui propose pour seulement 2,19 €/mois plus de 9000 serveurs dans 91 pays. En plus de ses 83 % d’économie par rapport au prix habituel, CyberGhost propose aussi 4 mois gratuits ce qui fait que pour 28 mois de protection non-stop, vous ne paierez que 56,94 € en une seule fois. CyberGhost ne vous tente pas ? Allez voir ce que propose ses concurrents sur cette page.