CyberGhost : le VPN des gamers en promo à -83%

CyberGhost protège votre connexion Internet et votre identité, mais il vous permet également de profiter de serveurs dédiés pour le stream et pour le jeu vidéo. Un argument de poids pour les gamers.

CyberGhost peut se vanter de faire partie des meilleurs VPN du marché, notamment grâce à ses 6809 serveurs disponibles à travers 89 pays dans le monde. Une fois n’est pas coutume, cette quantité rime avec qualité chez le VPN roumain créé en 2011. En plus de protéger votre connexion Internet, de vous permettre de profiter des catalogues internationaux de Netflix, Amazon Prime Video et consorts, de télécharger en toute sécurité vos torrents, CyberGhost pense également aux joueurs et joueuses exigeants.

En effet, l’un des principaux avantages de CyberGhost est de pouvoir profiter de serveurs dédiés pour le streaming, pour le téléchargement de torrents et surtout pour le gaming. On peut très bien vouloir enchaîner les TOP 1 sur Call of Duty Warzone ou sur Apex Legends tout en préservant son identité et son ping. CyberGhost l’a bien compris et soutient les joueurs et joueuses soucieux de performer tout en étant protégés. Voilà pourquoi le VPN offre des serveurs dédiés au gaming avec des ping faibles, situés sous la barre des 35 millisecondes. De quoi pouvoir réagir au quart de tour en cas d’urgence et remporter la victoire.

Au revoir les géo-restrictions !

Ces serveurs dédiés ne sont pas les seuls avantages proposés aux gamers. CyberGhost permet notamment de contourner les géo-restrictions des jeux. Comme vous le savez peut-être, il arrive que certains titres ne soient pas disponibles dans certains pays, soit en raison de leur contenu graphique, soit parce que les éditeurs cherchent à éviter les ventes transfrontalières (notamment pour vous empêcher de profiter de meilleurs prix). Avec CyberGhost, masquez votre adresse IP et contournez ses géo-restrictions !

En outre, profitez de vos jeux préférés en avant-première grâce à CyberGhost. En effet, il est très commun de voir certains jeux disponibles d’abord aux États-Unis ou au Japon. Ce fut notamment le cas d’Assassin’s Creed 3 par exemple, lancé en Europe un mois après les USA. Avec CyberGhost, n’attendez plus, modifiez votre adresse IP et achetez votre jeu !

Et si vous êtes ce qu’on appelle communément dans le milieu un « troll » ou un joueur toxique habitué à vous faire bannir de vos jeux préférés, CyberGhost vous permettra de profiter d’une nouvelle IP réseau pour repartir sur le champ de bataille pour harceler et gâcher les parties des autres joueurs. Et tout cela, c’est possible pour seulement 2 € par mois avec CyberGhost !

CyberGhost : un prix plancher

En effet, CyberGhost est le VPN le moins chers du marché puisqu’il ne vous coûtera que 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé). Ce n’est pas compliqué, CyberGhost ne garde aucune information sur vous !