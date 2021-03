CyberGhost, le meilleur VPN pour Android en promo à 2 €/mois

On entend de plus en plus parler de VPN et généralement on aborde ces solutions pour les ordinateurs, PC et Mac. C’est pourtant sur les appareils mobiles et smartphones que ce type de logiciel de sécurité est indispensable. Car même si on se connecte de moins en moins sur les WiFi libres (les forfaits 4G gigantesques sont devenus monnaie courante), un appareil mobile contient de nos jours absolument toute notre vie…

Passé de l’ombre à la lumière en même temps que les menaces se faisaient de plus en plus nombreuses sur nos appareils, les VPN sont devenus presque indispensables. Certes on peut se confectionner un VPN à la maison sur un Raspberry Pi ou un mini-serveur, mais ce genre de petit dispositif est de l’ordre du confidentiel et demande du temps, du matériel et quelques connaissances. Et avec un mobile c’est presque mission impossible en 4G.

La solution ? Un VPN commercial. Et pas un truc gratuit qui ira vendre vos données : un VPN payant audité par un cabinet indépendant. Dans cette catégorie, il y a NordVPN (un peu cher à 2,97 €/mois), Surfshark (bon marché, mais avec un «ping» un peu limite) et CyberGhost. Ce dernier est le moins cher avec un prix à 2 €/mois «tout rond» tout en proposant les garanties et les fonctionnalités qu’on est en droit d’attendre d’un tel service.

CyberGhost un VPN complet et toujours à 2 € par mois (-83%)

CyberGhost est un VPN très avantageux qui propose pour seulement 2 €/mois plus de 6000 serveurs dans 89 pays. En plus de ses 83 % d’économie par rapport au prix habituel, CyberGhost propose aussi 3 mois gratuits et 45 jours pour réfléchir. C’est tout simplement le service n°1 sur notre classement des meilleurs VPN 2021.

Voici la liste des fonctionnalités intéressantes de CyberGhost en version mobile :

La suppression de la publicité et des bots de tracking

Le protocole Wireguard (récent et plus solide que OpenVPN)

Une liste blanche (white list) permettant de faire passer certaines applis en dehors du VPN

Des serveurs streaming pour les Netflix et Disney+ étrangers

Un très gros choix de 6000 serveurs dans 89 pays

Une protection WiFi qui vous met en garde à la moindre activité louche

La possibilité d’avoir une IP dédiée pour vos activités en ligne

Et sur ordinateur ?

Sur PC, il existe d’autres fonctionnalités intéressantes, plus de choix pour la solidité du chiffrement, des serveurs pour le gaming (meilleur ping), le téléchargement torrent, un Kill Switch, le mode ID Guard permettant de vérifier si un de vos comptes est menacé, etc.