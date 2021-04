CyberGhost, le meilleur VPN Android de retour à 2 €/mois

En moins de 2 ans, les VPN sont passés de «lubie pour geeks paranoïaques» à logiciel aussi indispensable qu’un antivirus. La cause de se revirement de situation ? La prise de conscience des Internautes concernant les intrusions dans leur vie privée : tracking publicitaire, récupération de données personnelles, bots divers, etc. Les Internautes veulent aussi la liberté de pouvoir se connecter aux sites de leur choix sans être «fliqués» ou géolocalisés.

Chiffrement et changement d’IP

Saviez-vous qu’en payant pour un bouquet Canal+ ou RMC Sports, vous ne pouvez pas y accéder si vous êtes en vacances à l’étranger ? Saviez-vous que certains sites ne figurent plus sur les tablettes de l’Internet français ? C’est notamment le cas de Sci-Hub et de LibGen. Deux sites d’ouvrages et de publications scientifiques censurés pour infraction au droit d’auteur. Vive la culture au Pays des Lumières !

Avec un VPN, il est très simple de changer d’IP : une IP française pour voir son match de foot depuis le Maroc, un IP américaine pour profiter de films récents sur Netflix et une IP allemande pour accéder aux sites censurés en France. Et bien sûr un VPN permet de chiffrer son trafic Internet. Impossible de savoir ce que vous faites avec votre connexion : même votre fournisseur d’accès ne saura rien de vos habitudes.

Énormément de services similaires : pourquoi payer plus ?

Vous le savez, les VPN ont le vent en poupe et il y a même des publicités à la télévision pour vanter les mérites de tel ou tel service. Nous allons ici enfoncer une porte ouverte : tous ces services se valent presque. Certes, certains vont communiquer sur la rapidité, d’autre sur des fonctionnalités précises plutôt que d’autres, mais ce qui ressort de tous les comparatifs de VPN, c’est que CyberGhost est le mieux équipé et le moins cher. Ce service propose en effet plus de 6700 serveurs dans 89 pays, les tout derniers protocoles de sécurité, un système antitracking, mais aussi des serveurs dédiés pour chaque utilisation (téléchargement, stream, jeux), une protection WiFi, un Kill Switch pour couper Internet en cas de défaillance temporaire et surtout la possibilité de protéger jusqu’à 7 appareils avec un seul compte.

2 €, le prix de la tranquillité

Tout ça pour 2 €/mois ? Oui. Il faudra juste payer en une fois pour 3 ans de tranquillité, soit 78 €. En choisissant cette formule, vous avez 45 jours pour vous rétracter et vous profitez aussi de 3 mois gratuits supplémentaires soit 39 mois à l’abri. À titre de comparaison, la «star» NordVPN coûte 2,97 €/mois, l’outsider Surfshark propose un prix de 2,12 € et ExpressVPN est affiché à 5,83 €.

Ajoutons enfin que CyberGhost n’est pas basé dans un obscur paradis fiscal, mais en Roumanie : un pays dans l’Union européenne avec des lois nationales qui protègent les citoyens. CyberGhost s’en amuse même puisqu’ils tiennent un compte-rendu détaillé des demandes de diverses autorités concernant leurs clients. Avec à chaque fois la même réponse : «89.58.154.14 ? Connais pas».