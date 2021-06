CyberGhost à 1,99 € : tout l’Euro 2021 en clair !

L’Euro 2021 est diffusé en intégralité sur BeIN Sports et seuls quelques matchs seront diffusés en clair sur TF1 et M6. Mais saviez-vous qu’avec un VPN comme CyberGhost, vous pouvez regarder tous les matchs sur votre PC, votre TV ou votre mobile ? C’est en plus tout à fait légal…

Vous savez qu’un VPN sert à chiffrer votre connexion, devenir anonyme sur Internet et mettre en déroute les espions en tout genre, mais un service de ce type permet aussi de changer son IP. Cela devient intéressant pour accéder au catalogue Netflix des américains (pour les films récents) ou japonais (pour les animés), mais en ce moment c’est l’Euro. Le Championnat d’Europe des Nations s’est fait attendre mais il est bien là. Pour les matchs de l’équipe de France, pas besoin de quoique ce soit puisque TF1 et M6 se chargent des retransmissions. Par contre pour le reste, cela se réduit à peau de chagrin. La seule solution : s’abonner à BeIN Sports qui diffuse les 51 matchs.

Tous les match de l’Euro 2020

Pourtant vous aimeriez bien regarder Hongrie – Portugal le 15 juin, Espagne – Pologne le 19 juin, Italie – Pays de Galle le 20 juin, République tchèque – Angleterre le 22 juin ? Il existe une solution légale : utiliser un VPN, prendre l’IP d’un pays diffusant le match en clair et regarder la rencontre. Et comme on peut installer CyberGhost sur énormément d’appareils différents (dans une limite de 7 avec un seul compte), vous pouvez profiter des matchs sur votre PC, votre mobile et votre télé (smart TV ou box Android TV)

L’Euro 2021 gratuit et à la carte

1/ Trouvez la chaîne qui diffuse

Pour notre démonstration, nous avons voulu regarder le match Pays de Galles – Suisse. Nous avons cherché une chaîne publique suisse qui diffuse le match et nous sommes tombés sur RTS en regardant sur Wikipédia (la chaîne SRF diffusait aussi le match, mais en suisse allemand). Or avec une IP française, le stream est bloqué. No passarán.

2/ La bonne IP

Sur CyberGhost, choisissez une IP suisse : il suffit d’un clic et on peut le faire sur son PC, son smartphone ou sur sa télé. En fait la seule difficulté c’est de trouver la chaîne qui diffuse la match. Qu’il s’agisse d’un match de l’Angleterre, de la Croatie ou de l’Italie, il suffit de regarder sur Wikipédia les chaînes les plus populaires et d’aller sur leurs sites Internet. En s’y prenant 10 minutes avant le match, vous avez tout le temps de trouver…

3/ Bon match !

Rafraîchissez la page avec F5 et hop, le stream n’est plus bloqué ! C’est miraculeux. Vous pouvez donc voir le match comme un citoyen suisse. C’est tout à fait légal et en plus sur RTS c’est en français ! Même pas besoin de s’inscrire comme c’est parfois le cas sur les chaînes françaises.

4/ Ça marche à tous les coups !

Vous pensez que c’est un coup de chance ? Pour le match suivant, Danemark – Finlande, nous avons eu un peu de mal à trouver une chaîne danoise. Par contre sur la chaîne publique finlandaise, bingo ! De toute façon sur CyberGhost vous pouvez prendre une IP de l’un ou de l’autre pays : il y en a 89 (Ukraine, Russie, Macédoine, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Croatie, etc.)

Moins de 2 €/mois : 29 € pour 15 mois de CyberGhost

En ce moment CyberGhost propose un tarif exceptionnel de 1,99 €/mois sur leur abonnement de 1 an alors que normalement ce prix est réservé à ceux qui s’engagent pour 3 ans. Et comme d’habitude, vous disposez de 3 mois gratuits. Cela revient donc à payer 29 € pour 15 mois de protection. Vous avez 45 jours pour changer d’avis.