CyberGhost : 83% de réduction sur le VPN le moins cher du marché !

Tandis que la mode actuelle est au déballage de sa vie privée sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs souhaitent encore préserver leur intimité, notamment sur Internet. Il faut dire que nous n’avons pas forcément envie que Google, Facebook ou Amazon sache que nous allons sur tel ou tel site. Pour empêcher Big Brother de vous suivre à la trace, la meilleure solution reste d’investir dans un VPN.

Un VPN, ou réseau virtuel privé dans la langue de Molière, vous permet de sécuriser vos activités en ligne et votre confidentialité via une connexion Internet privée. Grâce à un VPN, même votre fournisseur d’accès Internet sera dans l’incapacité totale de pouvoir tracer votre adresse IP et de connaître les sites que vous fréquentez. Même principe pour ces sites Internet, qui ne seront plus en mesure de vous localiser et de vous identifier. Vous activez votre VPN, et vous naviguez dans l’anonymat le plus complet.

Maintenant que vous avez saisi tout l’intérêt d’un VPN, il faut maintenant en choisir un. À la rédaction, on vous conseille vivement d’opter pour CyberGhost. Ce VPN est l’un des pionniers en la matière et bénéficie de près de 15 ans d’expertise. Il est d’ailleurs recommandé par de nombreux chercheurs en sécurité informatique, à l’instar de Ray Walsh, expert en confidentialité numérique chez ProPrivacy : « CyberGhost est un excellent VPN. Son logiciel est simple d’utilisation et offre de nombreuses fonctionnalités. Il permet un chiffrement de pointe et vous pouvez connecter jusqu’à 7 appareils en simultané, ce qui est largement suffisant », assure l’expert en cybersécurité.

Une multitude de fonctionnalités pour 2 € par mois seulement

En plus d’offrir une protection en simultané sur plus de 7 appareils, CyberGhost s’impose comme le VPN le moins cher du marché à seulement 2 € par mois ! À ce prix-là, on pourrait penser que les fonctionnalités sont au rabais… Pas du tout. Voici un condensé des meilleures fonctionnalités offertes par CyberGhost :

Plus de 6900 serveurs répartis dans plus de 90 pays

la suppression de la publicité et des bots de tracking

Accédez aux versions américaines et japonaises de Netflix et Amazon Prime Vidéo

Télécharger des torrents dans l’anonymat le plus total

La possibilité d’avoir une IP dédiée lorsque vous surfez sur le Net

Le mode ID Guard pour vérifier si l’un de vos comptes a été compromis

Un cryptage de qualité militaire AES 256 bits

Cerise sur le gâteau, vous pouvez profiter d’une réduction exceptionnelle de 83% sur les trois ans d’abonnement, soit 78 € seulement pour trois ans de protection ! Et si vous craquez pour cette formule, CyberGhost vous gratifie de 3 mois supplémentaires ! Ne ratez pas cette occasion de protéger vos données sur Internet à moindres frais.