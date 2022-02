Cryptomonnaies prometteuses de 2022 : le Top 3

Les analystes le confirment d’ailleurs, tous les signaux sont au vert pour une remontée de la valeur des cryptomonnaies dans les prochaines semaines. Sur quelles cryptomonnaies miser ? Découvrez notre top 3 des plus prometteuses pour cette année.

LuckyBlock (LBLOCK)

LuckyBlock (LBLOCK) est un projet blockchain qui donne une autre dimension à l’univers des jeux de loterie. Le concept est simple et les avantages nombreux, ce qui a eu pour effet de séduire les utilisateurs. Ses atouts ? Une grande transparence, ce qu’on ne retrouve pas toujours dans les jeux de loteries traditionnelles. À cela s’ajoutent des frais de gestion de compte assez bas, ce qui permet de mieux récompenser les joueurs. On notera également que les holders du LBLOCK peuvent gagner de l’argent à la loterie, et ce, même sans avoir à jouer.

Acheter Lucky Block se révèle ainsi intéressant. À noter que son cours est actuellement de 0,000 471 04 $ et que depuis son lancement, il a enregistré une hausse de plus de 180 %. 10 % des montants des jackpots sont reversés à des œuvres caritatives. Et, les holders participent également au choix des donations à faire, chose qui est peu courante. Le LBLOCK est déjà disponible sur PancakeSwap et devrait arriver très prochainement sur l’exchange Binance. Le listing sur CoinMarketcap ou Coingecko a également été prévu pour les semaines à venir.

Solana (SOL)

En deuxième place, on retrouve le projet Solana (SOL) qui a été annoncé comme le potentiel “Ethereum killer”. La blockchain a en effet réussi à résoudre le problème du réseau Ethereum sur le faible nombre de transactions sur la leur. Cependant, à une solution trouvée, un autre problème apparait, notamment celui de la congestion du réseau. Ce sont notamment de petits problèmes récurrents comme celui-ci qui amènent les utilisateurs à se tourner vers d’autres blockchains.

Sur 2 mois, SOL a en effet perdu plus de deux tiers de sa valeur et est passé de 260 à 90 dollars. Son marketcap reste tout de même à 28,1 milliards de dollars et selon WalletInvestor, la cryptomonnaie pourrait dépasser les 300 dollars d’ici la fin de l’année. Les algorithmes de prévisions, quant à eux, restent positifs et continuent d’accorder du crédit à la cryptomonnaie.

Polygon (MATIC)

Enfin, la blockchain Polygon (MATIC) est tout aussi recommandée. Également connue pour avoir réussi à trouver des solutions aux problèmes d’Ethereum, elle est une layer 2 : une blockchain de seconde souche. Ainsi, elle peut aisément contourner les problèmes rencontrés sur Ethereum. Pour faire plus simple, on pourrait dire que la blockchain Polygon apporte une déviation sur une route où la circulation est encombrée.

Le cours actuel de Polygon (MATIC) est actuellement de 1,55 $ et son marketcap est de 11,5 milliards de dollars. Et si la cryptomonnaie connait actuellement un regain d’intérêt des investisseurs, c’est parce qu’elle offre une solution tangible alors que chez Ethereum, la durée du passage de la Proof of Work vers la Proof of Stake est encore incertaine. À cela s’ajoutent les problèmes de congestion sur Ethereum 2.0 sur les premiers jours qui sont encore irrésolus jusqu’à présent.