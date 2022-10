Cryptomonnaies : Google adopte l’Ethereum mais boude le Bitcoin ?

Depuis peu, en collant une adresse Ethereum dans le champ de recherche de Google, il est possible de voir son solde dans une petite fenêtre. Cette nouvelle fonctionnalité ne marche pour l’instant que si le moteur de recherche est réglé en langue anglaise (pas besoin de VPN, il suffit d’aller dans les paramètres et de régler la langue). Pour ce faire, Google n’a pas créé un outil dédié : il se contente de récupérer les informations depuis le site Etherscan.io, un explorateur de bloc de la blockchain ERC-20. On suppose qu’il s’agit d’un partenariat, car on imagine mal Etherscan se passer du flux de visiteurs et de revenus publicitaire sans rien dire…

Well done, blockchain address is now available in Google Search! pic.twitter.com/7IuKv1gddR — Han⚡️ (@hhua_) October 11, 2022

Comment ça marche ?

Il suffit de coller une adresse ETH dans la zone de recherche pour voir combien de jetons elle contient. C’est aussi simple que ça. Pourquoi l’Ethereum et pas le Bitcoin ? Google a-t-il échoué à trouver un accord avec un explorateur de bloc BTC ? Mystère. Toujours est-il que la firme s’intéresse en ce moment aux cryptos. La maison mère, Alphabet, a versé plus de 1,5 milliard de dollars dans des startups du monde de la blockchain ces douze derniers mois. Concrètement elle a aussi accepté le paiement en cryptomonnaies pour tous les services fournis par Google Cloud en partenariat avec le mastodonte Coinbase.