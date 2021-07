Cryptomonnaies : Comment acheter du THETA ?

Le THETA est une cryptomonnaie qui attire de plus en plus les traders et les investisseurs grâce aux gains substantiels qu’il permet de générer. Fondée en mars 2019, la Blockchain Theta est un réseau décentralisé dédié au streaming vidéo. On vous explique tout…

Le THETA est une crypto qui permet à ses utilisateurs de partager diverses ressources informatiques dans le domaine du streaming vidéo. Il s’agit de partager la bande passante via un protocole P2P. Ainsi, le réseau Blockchain Theta dispose d’un jeton natif connu sous le nom THETA.

Avec d’une part, une capitalisation boursière équivalente à plus de 9 milliards de dollars et d’autre part, une multitude d’applications possibles, il est donc tout à fait normal que le THETA fasse actuellement l’objet d’une attention assez particulière dans le monde de la cryptomonnaie. Ainsi, nous allons voir comment vous pouvez l’acheter et surtout s’il est possible de gagner de l’argent avec ce token.

Comment acheter THETA ?

Pour répondre à la question de savoir comment acheter theta, rien de plus simple. Il vous suffit de suivre les trois étapes suivantes.

Création gratuite d’un compte : pour créer un compte, vous devez tout simplement remplir les informations requises concernant vos données personnelles. Par la suite, un mail de vérification sera immédiatement envoyé vers votre boîte mail. Une fois les vérifications effectives, il ne vous reste plus qu’à vous connecter à la plate-forme à l’aide de vos identifiants.

Versement d’un dépôt sur votre compte : une fois l’étape de la création du compte terminée, vous allez devoir choisir l’une des méthodes de paiement de votre choix. Suivez ensuite les étapes du processus pour effectuer votre premier dépôt. N’oubliez pas de noter que le montant minimal en termes de dépôt varie d’un pays à l’autre.

Achetez des THETA : Après avoir versé votre premier dépôt, allez chercher THETA dans la liste des cryptomonnaies disponibles. Par la suite, utilisez un ordre d’achat puis renseignez le montant à acheter en THETA. Il suffit enfin de procéder à la confirmation de l’ordre.

Comment acheter de manière simple et efficace les jetons Theta ?

D’entrée de jeu, nous pouvons vous dire qu’il est vivement recommandé d’acheter initialement vos jetons chez des courtiers Theta. En effet, gérer ce genre d’opérations avec un courtier est une approche assez simple. Et pour cela, vous devez faire une comparaison entre les différents courtiers afin de trouver une plate-forme en règle qui pourra répondre à vos différentes attentes et préoccupations.

Acheter du Theta peut-il me faire gagner de l’argent ?

Beaucoup de traders et d’investisseurs s’intéressent et achètent des jetons, car ils croient fortement au potentiel du Theta et ceci même sur du long terme. Sa croissance substantielle vient encore consolider cette hypothèse. Néanmoins, seule une véritable familiarisation avec tout l’univers du Theta pourra vous permettre de répondre à cette question. Il est donc vivement conseillé de vous informer en lisant constamment les analyses, opinions, graphiques et autres facteurs clés qui pourraient influencer de manière directe ou indirecte le prix du Theta.

