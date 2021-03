Bitcoin : BNP Paribas met en garde ses clients

Les clients de la banque BNP Paribas se sont vu notifier ces derniers jours d’un message aussi étrange qu’inhabituel sur leur compte : « Si vous faites des virements vers Binance, SwissBorg, Kraken, Coinify, ces bénéficiaires demandent qu’ils soient émis en euros« .

Si vous suivez un peu l’actualité des cryptomonnaies, vous n’aurez pas de mal à déchiffrer cet avertissement. BNP Paribas semble avoir compris l’intérêt grandissant des français pour les crypto actifs.

En effet, avec l’envolée du cours du Bitcoin ces derniers mois, nombreuses sont les personnes qui envisagent d’investir quelques euros dans le Bitcoin et ainsi protéger leur épargne avec les cryptomonnaies plutôt que dans un livret A pauvrement rémunéré (0,5% par an) ou une assurance vie en Fonds Euro qui ne rapporte plus rien.

BNP Paribas a donc eu la bonne idée d’avertir ses clients les moins aguerris désireux d’effectuer un virement vers l’une des plateformes d’échange de crypto monnaies.

Un message utile pour éviter de payer plus

Mais quel est vraiment le but de ce bandeau d’alerte ? Voyant que ces sociétés sont pour la plupart basées à l’étranger (Binance est à Hong-Kong, SwissBorg en Suisse, Kraken aux USA ou encore Coinify domicilié à Copenhague), certains clients effectuaient des virements vers ces boîtes en devises étrangères.

Or les plateformes d’échange de cryptomonnaies comme Binance acceptent également l’euro. Pour faire simple, le message que veut transmettre à ses clients BPN est donc le suivant : « Mieux vaut privilégier la devise européenne afin d’éviter de ne payer des frais supplémentaire sur le taux de change. »

Si l’initiative de BNP Paribas est à saluer, il en est d’un autre son de cloche chez ses concurrents. Une étude menée par le site spécialisé Bitcoin.fr en février 2021 révèle que les autres banques telles que le CIC, le Crédit Mutuel ou bien encore le Crédit Agricole font parti des établissements qui ne facilitent pas la tâche à leur clients lorsqu’il est question d’acheter des cryptomonnaies.

A contrario, dans le top 3 niveau satisfaction, on retrouve Fortuneo, N26 et ING Direct. BNP Paribas est en 13ème position avec un taux de satisfaction de 45%. Cette dernière attention vis-à-vis de ses clients lui fera t-elle gagner quelques place dans ce classement ?

Où acheter des cryptomonnaies ?

Si vous faites partie des personnes intéressées par le Bitcoin et les cryptomonnaies en général, nous pouvons vous conseiller deux adresses. Coinhouse est une société française qui est sur le marché depuis 2014. Il suffit de créer votre compte en 5 minutes et de payer vos cryptos par carte ou virement bancaire. Une fois en votre possession, le site se propose de vous les garder gratuitement sur leurs serveurs sécurisés. Vous n’avez rien d’autre à faire !

Pour les utilisateurs qui désirent acheter des cryptomonnaies un peu plus rares et disposer de plus d’options, Binance est la plateforme n°1 mondiale en terme de volume d’échange. Sur ce site ultra connu, vous pouvez acheter, vendre, prêter avec un taux d’intérêt, faire du trading, accéder à des cryptomonnaies qui viennent de sortir avant tout le monde, etc. Là aussi, vos cryptos sont en sécurité sur les serveurs de la société (mais rien ne vous empêche de les placer sur un wallet comme les clés Ledger Nano).