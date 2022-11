Cryptomonnaie : Binance renonce, FTX fait faillite, le Bitcoin en enfer !

Après avoir annoncé son intention de racheter son principal concurrent FTX, en difficultés financières depuis quelques temps, Binance a lancé un audit approfondi pour connaître la santé réelle de la structure. Procédure classique, lors du rachat d’une société même en bonne forme, il est de rigueur de procéder à une analyse complète de l’objet de la transaction.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022