Crypto News n°1 : Tesla gagne un milliard de Bitcoin et Binance brûle ses dollars

Il se passe tout le temps quelque chose dans le monde du Bitcoin et des cryptomonnaies. Dorénavant, lorsque l’actualité sera riche (et elle l’est en ce moment), nous ferons un point des actualités concernant les cryptos et les technologies autour de la blockchain… En route pour l’épisode 1 !

Tesla gagne 1 milliard grâce au Bitcoin !

Vous vous en souvenez certainement : Elon Musk avait fait parler de lui en février dernier en déclarant avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars en Bitcoin pour sa société Tesla. Les prix ont fluctué depuis, mais selon les données du site Bitcoin Treasuries qui tient les comptes des grosses baleines du secteur, la plus-value est de +71 %, soit un bénéfice de 1,07 milliard de dollars ! Elon a eu le nez creux, mais il a quand même revendu 10 % de son capital en avril. S’il les avait conservés, Tesla aurait gagné 280 millions de plus.

Quel loser cet Elon ! #HOLD

Le Bitcoin va-t-il battre son record historique ?

Le Bitcoin est reparti à la hausse en frôlant son ATH de 64800 $ avec un prix de 62293 $ ce matin 19 octobre à 11 heures. Pas mal pour le BTC que tout le monde donnait pour mort au cœur de l’été. Même si nous savons bien que les cryptos n’en font qu’à leur tête, il y a peut-être une raison cette fois… En effet,

la SEC (Securities and Exchange Commission), l’équivalent de notre AMF, vient de favoriser les investisseurs traditionnels à spéculer sur le prix du Bitcoin en autorisant un ETF (Exchange Traded Funds). En bref il s’agit d’un « fonds de placement dont l’objectif est de répliquer les performances d’un indice donné ». Une sorte de reconnaissance de la part des marchés qui a eu son petit effet…

Binance brûle 639 millions de dollars

C’est devenu une habitude chez Binance : ils brûlent du fric ! En effet, dans la journée du 18 octobre 2021, la plate-forme d’achat/vente et de trading a jeté par la fenêtre la somme de 1 335 888 BNB (leur crypto maison qui a connu un essor considérable en début d’année). À 478 dollars l’unité (410 €), cela représente 639 millions de dollars jetés par la fenêtre. Pas la fenêtre ? Non pas vraiment puisque ce genre d’opération a principalement pour but d’augmenter la valeur des jetons en circulation et de fortifier son standing sur les marchés. Et ça n’a pas raté puisque le BNB est actuellement à 493 $… Pour info, en janvier elle était encore à 40 $.

Salvador : la pilule du Bitcoin ne passe pas ?

Depuis le mois dernier, il est possible d’acheter un menu McDonald’s ou une voiture avec du Bitcoin au Salvador. Ce pays de 6,5 millions d’habitants est devenu en septembre 2021 le premier état au monde à donner un cours légal au Bitcoin. À la fois une manière de faire parler, d’attirer de potentiels investisseurs, mais aussi de permettre aux travailleurs étrangers d’envoyer de l’argent au pays sans payer de taxe folle à Western Union, cette mesure ne passe pas vraiment dans cette petite république où les manifestations contre le jeune président Nayib Bukele n’en finissent plus. Mais sans être spécialiste du monde politique salvadorien, Bukele est assez clivant. Opposé au mariage homosexuel, à l’avortement et très libéral, il est connu pour avoir fait baisser le taux d’homicide, mais ses opposants l’accusent surtout de tisser des liens avec les gangs de malfaiteurs pour avoir la paix.

Bon au final, ce n’est peut-être pas pour son amour du Bitcoin que Nayib Bukele a des ennuis…

