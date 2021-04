Crypto.com : achat, vente et trade de Bitcoins

Crypto.com est un des plus gros sites d’achat de vente et de trading de cryptomonnaie au monde. La plate-forme propose aussi une appli, mais elle va plus loin en proposant sa propre monnaie, le CRO. Cette dernière est échangeable sur les marchés, mais en en détenant vous profitez d’avantages très sympas…

Crypto.com est une des plates-formes les plus populaires pour l’achat, la vente et le trading de cryptomonnaies. Elle accepte des dizaines et des dizaines de devises virtuelles, des plus connues aux plus confidentielles. L’intérêt du site réside aussi dans la détention de la cryptomonnaie «maison», le CRO indexé sur Coinmarketcap. En stakant* votre capital de CRO, vous gagnez des intérêts (jusqu’à 14 %/an) et vous ne payez pas de frais sur vos mouvements.

De nouvelles cryptos à moitié prix

Plus fort, lors du lancement d’un nouveau token*, vous pouvez avoir une réduction jusqu’à 50 % sur le prix si vous les achetez en CRO. Vous pouvez donc revendre au double des monnaies que vous aurez eu au rabais. Le Supercharger est un système qui permet de « miner » des cryptos sans pour autant utiliser de puissance de calcul. Il suffit de placer vos CRO sur un projet et de regarder votre portefeuille se remplir au fur et à mesure : plus vous détenez de CRO et plus vous êtes récompensé.

Un bonus intéressant et la possibilité de payer par carte

Pour concurrencer Binance, le plus gros du secteur, Crypto.com propose énormément de récompenses, mais rien que pour vous (en suivant ce lien), le site propose un deal très sympa. En vous inscrivant et en stakant 1000 CRO (soit environ 190 € au cours actuel), vous obtiendrez un bonus de 10 $. Notez aussi que Crypto.com propose une carte de paiement Visa : il est donc possible de dépenser vos cryptos directement en faisant vos courses sans passer par votre banque (avec les frais que cela peut engendrer). Plus fort, cette carte bancaire propose un système de cashback*. Bienvenu dans la DeFi* !

Une validation similaire aux concurrents

Pour ouvrir un compte chez Crypto.com, il va falloir envoyer une photo de votre carte d’identité ou de votre passeport et envoyer un selfie avec la date sur une feuille et votre carte d’identité à côté. Cela peut paraître un peu «trop», mais il s’agit d’une mesure pour vous protéger. Cela évite les usurpations d’identité. Notez que le site est disponible seulement en anglais, mais que l’appli, elle, est bien en français.

Coinhouse : plus simple

Si vous ne souhaitez pas faire de trading et juste acheter des cryptomonnaies et les garder sous le coude en attendant que ça monte, le site français Coinhouse a notre préférence. Pas de terme compliqué, une interface claire et tout le nécessaire sur la même interface. Il suffit de faire un virement ou de payer avec votre carte bancaire. Une solution un peu plus « bon père de famille »

LEXIQUE

*Staker : Vient du mot anglais stake (pile). Il s’agit de garder un volume de cryptos « bloquée » ou « empilée ». Il existe plusieurs niveaux. Vous pouvez bloquer votre argent et le récupérer quand vous voulez (comme un Livret A) ou l’empiler pour une période plus ou moins longue : 15 jours, 30 jours, 90 jours, etc. Comme avec les produits bancaires, vous récupérez des intérêts selon votre implication… sauf que les taux peuvent monter à 10 % voir plus si vous vous faites payer en cryptos « naissantes ».

*Token : Litéralement « jeton », il s’agit en fait d’une monnaie qui est basée sur une blockchain particulière. CRO est le token natif de la blockchain Crypto.com tandis que le stablecoin DAI est un token de la blockchain Ethereum, même si ces deux monnaies n’ont pas la même valeur, elles utilisent la même technologie.

*Cashback : Lorsque vous faites des achats avec la carte bancaire Crypto.com, vous récupérez une partie de la somme sous forme de cryptos.

*DeFi : C’est une sorte d’acronyme/mot-valise qui signifie Decentralised Finance. La finance décentralisée est une forme de financement basée sur la blockchain qui ne dépend pas d’intermédiaires financiers traditionnels comme les banques ou la bourse.