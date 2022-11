Crosscall : le smartphone tout-terrain bientôt 100% made in France ?

La marque de smartphone Crosscall est devenue, depuis 2009, une référence en matière de mobiles résistants (ou « rugged » comme on les nomme sur les sites de vente). Police, gendarmerie, armée ou encore SNCF, les utilisateurs professionnels sont nombreux, tout comme les près de 500 000 clients grand public qui font le choix de ses modèles chaque année. Est-ce dû aux origines tempétueuses de la marque ? Ou bien tout simplement la qualité réelle des modèles sur le marché ? Sans doute un peu des deux, tant ce smartphone est devenu synonyme de résistance.

La production délocalisée face au COVID

Cependant, depuis la crise COVID, Crosscall n’arrive plus à retrouver la même efficacité sur ses lignes de production délocalisées. De l’aveu même du PDG Cyril Vidal, les standards de qualité ne sont pas respectés suite aux turnovers dans les usines chinoises. Cela s’explique, entre autres, par les mesures drastiques du gouvernement chinois. Les ouvriers confinés sont remplacés par des personnels moins qualifiés depuis la réouverture des usines, le prix du conteneur a été multiplié par 10. Une baisse de productivité ayant déjà coûté 35 millions d’euros à Crosscall.

Les Tireurs d'Elite (TE) de la Compagnie des Appuis de sont déployés sur le camp de La Courtine. Pendant 10 jours, ils ont pu tester leurs nouveaux matériels :

– PGM revalorisé ;

– lunette STEINER ;

– téléphones Crosscall ;

– logiciel AFS. @armeedeterre @campLaCourtine pic.twitter.com/c7ZhboxMeB — 1er régiment de Tirailleurs (@les_turcos) November 22, 2022

En 2024 Crosscall sera 100% made in France

En février 2022, la marque avait déjà amorcé un retour vers la France pour une partie de sa ligne de conception. Avec un investissement de 4 millions d’euros, elle a ainsi fondé un pôle R&D à Aix-en-Provence, qui inclut aussi un centre de fabrication pour ses prototypes. Un nouveau pas est franchi avec le choix assumé de rapatrier la production dans l’Hexagone. Les lignes d’assemblage vont être installées chez un partenaire industriel de la marque, sans doute en Normandie d’après les premiers éléments révélés par Le Figaro. Objectif : commercialiser un premier smartphone “100% made in France” d’ici 2024, avec un taux de rendement à 2 millions d’exemplaires par an. Cependant, Cyril Vidal nuance : l’Asie et les États-Unis restent incontournables pour certains composants ; le futur modèle Crosscall n’aura de totalement français que l’assemblage.

Une première en France !

📱#Crosscall va produire ses premiers smartphones ici! 🇫🇷 Le champion du smartphone robuste veut être un acteur de la souveraineté numérique et industrielle.https://t.co/4lDqDli6Hn — fabienne billat (@fadouce) November 27, 2022

Les constructeurs retournent au bercail

Depuis la crise COVID, on constate une volonté de retour aux sources chez les industriels. Les coûts ont explosé et la fiabilité des lignes de production s’est trouvée remise en question. Une réalité très pragmatique qui se traduit dans les faits depuis quelques mois par un rapatriement de tout ou partie des pôles industriels et R&D dans les pays d’origine des marques. Apple en est le dernier exemple, son patron Tim Cook ayant annoncé que la nouvelle stratégie de l’entreprise va consister à se fournir davantage aux États-Unis et en Europe.

Crosscall est donc le premier constructeur de smartphones à franchir le pas d’une conception 100% made in France avec une traduction sur le terrain. Au contraire de certains, comme Wiko, revendiquant des modèles tricolores pourtant issus du fabricant chinois Tinno.