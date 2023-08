Crédit social : une application pour repérer les mauvais citoyens ?

En matière de surveillance via les nouvelles technologies, la Chine est sans doute la nation à la pointe. Nouvel exemple avec cette application qui permet d’identifier toute personne endettée dans les 500 mètres autour de l’utilisateur. Un outil qui vient se greffer à la politique du crédit social.

C’est quoi le crédit social en Chine ?

Depuis quelques années, la Chine a théorisé une politique appelée Crédit social. Il s’agit d’une incitation aux comportements jugés positifs envers le pays au travers d’un système de notation des citoyens, accompagné de son lot de récompenses et punitions. Ainsi, une personne mal notée peut se retrouver privée d’une partie de ses droits, jusqu’à même ne plus pouvoir quitter le territoire national. Le système voit ses origines en 2006, avec une adoption du Credit Score américain par certaines banques chinoises. Depuis, le concept s’est développé, au travers de diverses applications, algorithmes et solutions de surveillance.

Une application pour faciliter la dénonciation

Dans cette logique, une province du nord de la Chine, Heibei, vient donc d’annoncer la publication de Map of deadbeats debtors, en français la Carte des mauvais payeurs. Un outil mis à disposition des habitants de la province, qui leur permet de repérer toute personne endettée dans un périmètre de 500 mètres de rayon. L’application communique l’identité de la personne ainsi que sa localisation, du moins sa dernière adresse connue.

Mais ce n’est pas tout ! Car, cette application a un but bien plus précis. L’objectif est donc d’inciter l’utilisateur à s’assurer que la personne n’a pas les moyens de rembourser sa dette. Si, au contraire, celle-ci semble vivre tout à fait normalement, l’utilisateur peut alors la dénoncer aux autorités.

Un outil qui s’ancre donc dans la stratégie de tell & shame utilisée en Chine, c’est-à-dire de dénonciation et marginalisation des personnes avec un faible crédit social.