Création d’une appli mobile : les 4 questions à se poser

1/ Pourquoi une application mobile ?

Que vous soyez une PME, un club de foot, une collectivité locale ou un entrepreneur ayant flairé un bon coup, pourquoi souhaitez-vous une application mobile ? Certes, c’est à la mode, mais n’y a -t-il pas d’autres projets sur lesquels investir ? Si vous cherchez une application, mais que vous ne la trouvez pas, cela peut-être une idée de génie…Mais aussi un projet “ni fait ni à faire”. Parlez-en autour de vous, mais uniquement à des proches, il ne faudrait pas se faire “pirater” l’idée. Vous désirez créer une application pour vos employés ? Pour vos clients ? Réfléchissez bien à ce dont vous avez besoin et si cette démarche est pertinente. N’hésitez pas à demander conseil à des spécialistes comme l’Agence Web Genève.

2/ Vers qui vous tourner ?

Si vous avez besoin d’investisseurs pour votre appli, il faudra mettre votre projet noir sur blanc et même voir une étude de marché avec vos points forts, les parts de marché de vos éventuels concurrents, un budget, etc. Bref il faut montrer que vous avez bossé et que vous ne partez pas bille en tête sur un projet hasardeux. Ces gens ne sont pas des mécènes et il faudra donc mettre toutes les chances de votre côté. Et cela veut aussi pour un banquier : montrer que vous espérez un retour sur investissement, que cela aura des bénéfices sur votre visibilité ou votre communication en général s’il ne s’agit pas d’un projet lucratif. Selon votre budget et la taille de votre projet, vous pouvez aussi faire une sorte de prototype à montrer pour générer de l’intérêt.

3/ Pourrez-vous vous démarquer ?

Avec des centaines de milliers d’applications disponibles sur les Store de Google et de Apple (sans compter les magasins alternatifs), il va falloir jouer des coudes pour parvenir à se démarquer. Mais peut-être votre appli est réservée à un petit public comme une association ou un club. Dans le cas contraire, il faudra forcément faire parler de vous : émission de télévision, radio ou plutôt Internet si votre appli concerne les nouvelles technologies. Vous pouvez aussi imaginer faire de la publicité en ciblant vos potentiels clients au mieux.

4/ Quelle est la bonne méthode pour créer une appli ?

Nous avons vu qu’il est possible de se tourner vers une agence spécialisée qui pourra vous faire un devis détaillé en fonction de ce que vous voulez. Ils connaissent vos concurrents, les attentes qu’on les utilisateurs et ils peuvent aussi prendre en charge d’autres aspects de votre communication. Vous pouvez aussi faire votre appli vous-même. Il existe des logiciels qui permettent de ce faire. C’est la solution idéale pour les petits budgets et c’est encore plus simple si vous avez déjà un site Internet : l’appli se contentera de récupérer le contenu du site pour l’afficher. Malin.