Crash du Bitcoin : le moment idéal pour entrer sur le marché !

Vous vouliez entrer sur le marché des cryptos, mais vous pensiez avoir raté le train ? C’est n’est pas trop tard puisque le marché s’est complètement effondré depuis le début du mois. Aujourd’hui le prix est à environ 50% de son point le plus haut de 68 789 $. La crypto reine a pris une claque de -30% en un mois pour arriver sous la barre des 35 000$ le 22 janvier 2022. Ce jour maudit, 300 000 traders se sont fait liquider pour une perte totale de 1,10 milliard de dollars.

#Bitcoin : 1,10 milliard de dollars s'est évaporé en 24h sur les contrats à terme #crypto pic.twitter.com/uQdDcyw1bR — Laurent Pignot (@PignotLaurent) January 22, 2022

Les raisons de la chute ?

Les raisons sont variées et bien malin pourra dire si l’une a eu plus d’effet que les autres : crise politique au Kazakstan (un des principaux pays mineurs), chute des valeurs technologiques américaines, encadrement de la publicité pour les plates-formes de trade dans de nombreux pays, réserve américaine qui propose des règles plus strictes, mais aussi la banque fédérale russe qui a proposé l’interdiction des paiements et des investissements en cryptomonnaies. Un vent de panique a commencé à souffler et sur Twitter le hashtag #cryptocrash était dans les tendances, mais on a aussi vu le hashtag #JeVendsTout surtout auprès de personnes entrées récemment dans les cryptos et qui ont bien dû mal à résister à la pression.

C’est le moment de sauter dans le train !

Pourtant, après une claque de -50% sur son portfolio, la dernière chose à faire est de vendre. Il faut plutôt tenir bon en attendant la remontée… Tant pis pour eux, ça fait plus de Bitcoins pas chers pour vous ! Car c’est bien de cela qu’il s’agit ici : avec un Bitcoin aussi bas, c’est l’occasion idéale pour sauter dans le wagon. Certes, le prix peut encore baisser, mais si cela remonte de 25% dans la nuit et de 40% sur une semaine, il sera déjà trop tard ! 2022 sera une grande année pour les cryptos, même si on peut dire qu’elle démarre plutôt mal : entre les jeux play-to-earn, la DeFi, les parachains de Polkadot, le renouveau de l’Ethereum ou les blockchains de 3ème génération, les cryptomonnaies ont de beaux jours devant eux…

Où acheter vos cryptomonnaies en 2022 ?

Si vous avez déjà une expérience dans le domaine de la bourse, eToro semble être une bonne destination pour acquérir des cryptomonnaies sans vraiment vous prendre la tête : comme il s’agit de CFD (ou contrat de différence), vous n’avez rien à gérer. Il suffit de laisser dormir votre investissement en attendant de vendre. Mais si la technologie de la blockchain vous intéresse et que vous désirez réellement posséder des cryptos pour faire des transferts ou des achats, le mieux est de faire confiance à la société française Coinhouse. Il ne s’agit pas que d’un simple site d’achat et de vente, Coinhouse propose des conseils en investissements en fonction de vos fonds et du risque que vous êtes prêt à prendre.

Chez Coinhouse vous pouvez conserver vos investissements, vous tenir au courant du marché et acheter/vendre en quelques clics vos Bitcoins ou vos Ethereum, mais aussi des cryptomonnaies à fort potentiel comme le Cardano, le Solana ou le Polkadot. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer une photocopie d’une pièce d’identité et de créditer votre compte par virement ou carte bancaire. Les commissions sont fixes, peu élevées et la rétention de vos cryptos est gratuite.