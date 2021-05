Covid-19 : votre certificat de vaccination piraté ?

Le document présente un QR Code et un code Datamatrix que des pirates pourraient récupérer pour voler votre identité et accéder à des lieux en votre nom.

En ce mardi 18 mai 2021, la France approche des 10 millions de personnes vaccinées. Bien entendu, après des mois de distanciation sociale et de confinement, les premiers bénéficiaires du précieux sésame n’hésitent pas à s’afficher sur les réseaux sociaux avec leur certificat de vaccination flambant neuf. Seulement, l’opération peut s’avérer extrêmement dangereuse.

Comme vous le savez peut-être, ce certificat vous est remis lors de votre première injection. Il contient plusieurs informations clés à votre sujet, comme votre nom et prénom, votre date de naissance, le nom du vaccin que l’on vous a injecté, et la date d’injection. Or, ces données sont sauvegardées dans deux cryptogrammes présents sur le document.

Le premier, situé à gauche du document, est un code 2D-DOC, aussi appelé « datamatrix ». Il garantit l’authenticité du document et permet de différencier les vrais certificats des faux que l’on retrouve à la vente sur le Dark web en ce moment. Une fois scanné, ce datamatrix révèle de nombreuses informations à votre sujet, comme la date de naissance et le nom du vaccin.

Des pirates peuvent usurper votre pass sanitaire

Quant au QR Code, il est censé être utilisé dans la merveilleuse application de Cédric O TousAntiCovid afin d’obtenir un pass sanitaire, dans la section Carnet. Ce QR Code contient quant à lui vos données personnelles. Bien entendu, tout le comme le datamatrix, ces deux cryptogrammes peuvent être scannés par n’importe qui, il suffit d’avoir un lecteur de QR Code et le tour est joué.

Vous l’aurez donc compris, si vous montrez fièrement votre certificat de vaccination sur les réseaux sociaux, vous prenez le risque qu’un pirate scanne ces deux cryptogrammes afin de récupérer l’ensemble des données précédemment citées. Pire, un hacker pourra tout simplement récupérer votre QR Code pour le valider dans son appli TousAntiCovid.

De fait, un individu non vacciné et non testé pourra très bien accéder à n’importe quel établissement en votre nom, en usurpant votre pass sanitaire. Bien entendu, cela fonctionnera dans le cas où les restaurants, musées ou autres ne procèdent pas à des contrôles d’identité. En outre, des arnaqueurs de tout bord pourront se servir des différentes informations collectées pour tenter de vous escroquer, en se faisant passer par exemple pour l’Assurance Maladie ou un hôpital. Il faut dire que les arnaques autour du Covid-19 se multiplient, on se souvient de la campagne de phishing autour de TousAntiCovid. Un conseil donc, gardez votre certificat de vaccination pour vous et ne le partagez pas sur les réseaux sociaux. De toute façon, le vaccin ne sert à rien : Philippe de Villiers a trouvé le remède, il s’est soigné au Pastis. Mieux que l’hydroxychloroquine !



Source : Le Figaro