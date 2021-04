Covid-19 : trouvez un bar ou un resto ouvert grâce à YuChoice

Si en France, les bars et les restos sont toujours fermés, ce n’est pas forcément la même situation dans d’autres pays. Si vous voulez voyager et vous taper une petite bière en terrasse, des développeurs lillois ont crée le moteur de recherche qu’il vous faut.

Comme vous le savez, les bars et restaurants en France sont fermés depuis le mois d’octobre 2020. Pour l’heure, le gouvernement a fixé un cap : une réouverture des terrasses est prévue pour la mi-mai. Seulement, rien n’est figé dans le marbre et il suffit d’un énième sursaut de la pandémie pour assigner les restaurateurs à domicile un peu plus.

Cette situation n’est pas la même partout et dans certains pays, les bars et les restaurants ont d’ores et déjà rouvert leurs portes et leurs terrasses. De quoi faire des envieux, et notamment votre serviteur qui se ferait bien une mousse au soleil. Seulement, comment s’assurer que le pays dans lequel vous avez choisi de partir en vacances a adopté des mesures sanitaires plus souples que celles appliquées dans l’Hexagone ? Consulter les sites gouvernementaux un par un pour comparer les différentes situations ? Non, trop long. YuChoice est là pour faire le sale boulot à votre place.

Ce site Web, créé par un groupe de développeurs lillois, est un comparateur de destinations de voyages. À la différence près que cet outil prend en compte toutes les mesures sanitaires adoptées par les différents pays dans lesquels vous envisagez de partir. En premier lieu, renseignez le pays de départ, en l’occurrence la France et choisissez ensuite une zone dans laquelle vous souhaitez voyager.

Partir sur Mars, pourquoi pas

Ensuite, limitez vos recherches via plusieurs critères :

Zone où les restaurants sont ouverts

Zone où les bars sont ouverts

Zone où les musées sont ouverts

Zone où les magasins sont ouverts

Zone où les salles de sport sont ouvertes

Zone où les transports en commun sont en circulation

Zone sans couvre-feu

Zone qui ne requiert pas de test PCR négatif pour y accéder

Zone qui n’impose pas une période de quarantaine au débarquement

Si vous cochez l’ensemble de ces critères, le site vous propose une seule destination : la planète Mars ! Il ne faut pas rêver non plus. Dans le cas où vous cherchez en revanche un pays où les restos sont ouverts et qui ne nécessite pas de test PCR et de période de quarantaine, le site vous propose 11 destinations parmi le Mexique, la Bulgarie, le Costa Rica, l’Albanie ou encore Monaco.

Notez toutefois que les informations délivrées par YuChoice peuvent parfois être inexactes. Avant d’acheter vos billets, il convient de vérifier les mesures sanitaires en vigueur sur les sites officiels gouvernementaux des pays dans lesquels vous souhaitez partir. Quoi qu’il en soit, YuChoice vous permet de faire un premier tri et de gagner un temps de précieux. N’oubliez pas cependant, pour voyager à l’international, il faudra présenter une attestation de déplacement et un justificatif du motif dérogatoire qui atteste de l’impossibilité de reporter votre déplacement. Les vacances à Ibiza, ce n’est pas pour tout de suite.

