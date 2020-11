Covid-19 : les ventes d’accessoires connectés explosent

Sans surprise, la crise sanitaire impacte sérieusement le marché des smartphones. Malgré des précommandes records, Apple se prépare par exemple à des pénuries d’iPhone 12 durant cette fin d’année 2020. Malgré tout, cette période particulière ne semble pas perturber les ventes des accessoires connectés, bien au contraire.

Selon les derniers résultats du cabinet d’analyses Canalys, les ventes d’accessoires connectés vont connaître un véritable boom dès 2021, avec une augmentation de 32%. L’année prochaine, plus de 200 millions de montres et de bracelets connectés trouveront preneur d’après Canalys. Les ventes d’écouteurs sans fil vont également exploser avec 350 millions d’unités.

Pour Cynthia Then, analyste chez Canalys, ces chiffres s’expliquent par une volonté accrue des consommateurs de s’équiper en petit matériel, pour surveiller leur santé et télétravailler plus efficacement. « L’attention des consommateurs à la santé et au bien-être a considérablement augmenté pendant la pandémie, ce qui est une excellente opportunité pour les appareils portables tels que ceux de Xiaomi, Garmin, FitBit et Huami », assure-t-elle.

Ce phénomène a une appellation bien précise : le « lipstick effect » ou « effet rouge à lèvres ». Selon ce principe, les consommateurs se tournent vers des produits moins chers lors d’une crise économique. En l’occurrence dans le cas du high-tech, les utilisateurs vont préférer décaler l’achat d’un nouveau smartphone (un investissement qui peut être lourd) au profit de l’achat de plusieurs petits produits, moins onéreux, comme les bracelets, les montres connectées ou les écouteurs sans fil.

Si vous désirez vous remettre au sport, surveiller le nombre de pas que vous faites chaque jour, analyser votre sommeil ou enregistrer votre rythme cardiaque, jetez un coup d’œil sur les bracelets et montres connectées de nos partenaires Gearbest, Fnac et Rakuten.

Autre point, les ventes de tablettes s’apprêtent à connaître un sérieux coup de boost, notamment grâce au recours massif au télétravail et au reconfinement opéré dans de nombreux pays : « Le marché des tablettes a enregistré de solides résultats au troisième trimestre de 2020 avec une croissance de 24,9% d’une année sur l’autre et des expéditions totalisant 47,6 millions d’unités […] La demande d’accès abordable à l’informatique de base et à des écrans plus grands pour faciliter le travail à distance, l’apprentissage et les loisirs en raison des restrictions du Covid-19 a conduit le marché à exploser », affirme l’IDC (International Data Corporation), un autre organisme spécialisé dans les études statistiques.

Source : Presse Citron