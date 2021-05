Covid-19 : faux certificats de vaccination, faux tests PCR, on trouve tout sur le Dark Web !

Le Dark Web est ce que l’on pourrait appeler le paradis de l’enfer ! C’est la grande foire au n’importe quoi proposé pourtant avec une qualité proche du marché officiel. Vous souhaitez hacker un compte Gmail ? Il vous en coûtera 80$. Vous voulez rigoler un peu en vous faisant une carte de citoyen texan ? C’est possible pour 145$. Plus dérangeant encore, un passeport français peut vous être délivré pour 4 000$. Que ce soit des cartes de crédits, compte Paypal et autres, la liste des « produits » proposés est aussi longue qu’effrayante. A l’heure où l’épidémie de Covid-19 fait toujours trembler la ménagère et impose des restrictions et des obligations toujours plus discutables, ce business du faux a de beaux jours devant lui.

Faux papiers pour vrai virus ?

Après plus d’un an d’une lutte croquignolesque contre la « pandémie », le Covid-19 fait encore des victimes dans le monde malgré l’accélération de la vaccination, y compris dans les pays qui s’y sont jetés à aiguille perdue. Et en France cette semaine, ce sont plus de 19 000 personnes qui ont été testées quotidiennement « positives ». Une épidémie de tests diraient les mauvais esprits.

L’Europe a réouvert progressivement ses frontières à l’échange entre citoyens des différents pays, avec cependant des conditions strictes pour permettre les voyages. Pour qu’un Français puisse par exemple rentrer sur le sol hollandais en avion, il lui faudra présenter un test PCR négatif de moins de 72h. Et si celui-ci est positif, que faire ? Deux solutions : attendre ou détourner le problème en allant chiner sur le Dark Web.

Cet endroit, pendant illégal du web que la plupart d’entre nous connaissons, est le royaume du sous-le-manteau. Et s’il y est simple de mettre la main sur des armes et de la drogue, les hackers s’adaptent aujourd’hui et proposent, par exemple, de faux tests PCR négatifs pour un prix défiant toute concurrence : 20€ ! Même topo pour les certificats vaccinaux. Vous réunissez la signature d’un médecin, votre nom et les dates que vous souhaitez voir apparaître, et vous voilà en possession d’un beau document plus vrai que nature pour 170 euros. À vous les voyages autour du monde ! Même si vous êtes positif !

Qui veut mon vaccin ?

Si cette émergence de faux documents liés aux tests et à la vaccination est déjà révélatrice d’un problème profond, une autre question sème encore plus le trouble sur l’affaire. Le Dark Web propose en effet également des vaccins en vente libre ! Et ce marché est en pleine expansion puisque les annonces pour ce produit ont triplé depuis le début de l’année. L’offre illicite propose tous les différents vaccins au marché noir. Vous pourrez donc trouver des doses d’AstraZeneca, de Johnson & Johnson, tout comme des vaccins russes et chinois Sputnik et SINOPHARM. Les prix se situent entre 500 et 1 000 dollars.

Ce trafic illégal montre donc qu’il y a des vols de doses de vaccin un peu partout dans le monde, doses qui auraient pu pourtant servir à vacciner d’honnêtes citoyens apeurés dans des centres… et si l’on en croit la doxa de faire avancer l’immunité collective plus rapidement. En début d’année, Europol, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, avait déjà pointé le problème du doigt après le démantèlement d’un réseau illicite.

Comme toujours dans ce genre de business illégal, il est difficile de tracer les transactions financières puisque tout est fait avec des monnaies virtuelles comme le Bitcoin ou une autre des 4000 cryptomonnaies existantes.

La cybercriminalité semble donc avoir encore de beaux jours devant elle.