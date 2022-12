Coupure électrique ? Pour continuer à utiliser votre smartphone, changez d’opérateur !

On le sait, l’hiver approche et avec lui, la peur de voir le réseau électrique être insuffisant pour fournir de l’énergie à tous les Français. Il a ainsi déjà été annoncé que des délestages rares et territorialisés pourraient intervenir dans l’Hexagone. Depuis, les stocks de bougies sont dévalisés dans les grandes surfaces, puisque chaque annonce déclenche un vent de panique même si le conditionnel est utilisé. Ces coupures n’auront (nous dit-on) pas lieu d’être si tout le monde fait simplement attention (bah voyons). Toutefois, elles pourraient vous empêcher d’utiliser le réseau mobile et Internet si d’un coup votre opérateur les subissaient de plein fouet (allez comprendre). Certains chanceux pourront néanmoins passer outre la sanction !

Coupure électrique : Orange pas pressée

Nous apprenons en effet que les abonnés Orange auront droit à un sursis si une coupe doit avoir lieu. L’opérateur est le seul dont les antennes disposent de batteries de secours. Si le réseau électrique s’arrête, elles pourront donc prendre le relais sans problème. En tout cas, pendant 20 minutes. Après, ce sera retour à l’anormal, comme tout le monde. Une fois la fée électricité de retour, les antennes ne repartiront pas toutes seules comme en 40 : dans certains secteur, il faudra l’intervention d’un technicien. Bref, vous pourriez bien attendre plus de deux heures sans réseaux dans certains cas. Ha si seulement nous étions une grande puissance mondiale avec un parc de réacteurs nucléaires…

Cette petite rallonge de 20 minutes, loin d’être miraculeuse, peut toujours servir à appeler les urgences pour sauver une vie ou scroller des vidéos vides de sens sur TikTok pendant 20 minutes dans le bus. À chacun son utilisation de l’électricité. C’est aussi ça de vivre dans un pays libre. Ha ? On me dit dans l’oreillette que non. Nous sommes non seulement des mendiants énergétiques, mais nous sommes aussi une « démocratie défaillante ». Reste la Coupe du Monde pour nous sauver de l’abyme. En attendant, si vous voulez changer de forfait, c’est le bon moment…