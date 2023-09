Coupe du Monde de Rugby 2023 : ne loupez pas l’application officielle !

20 équipes, 9 stades et le trophée William Webb-Ellis qui sera remis le 28 octobre 2023 à l’issue de la finale : c’est la Coupe du Monde de Ruby en France ! Il s’agit de la seconde fois que le pays accueille cette compétition après l’édition de 2007 où les Bleus ont terminé 4e. Mais après 3 finales perdues (1987, 1999 et 2011), de nombreux observateurs voient la France aller au bout cette année. Dans tous les cas, et si vous aimez ce sport particulier avec son ballon qui rebondit n’importe comment, nous vous conseillons de télécharger l’application officielle de la compétition sur Android ou iOS…

Toutes les infos au même endroit…

L’application contient en effet tout ce qu’il faut savoir sur la compétition avec les infos en direct, des articles d’actualité sur les forces en présence, la sélection des meilleurs moments et des résumés des matchs en vidéo (Tonga – Roumanie c’est sans doute intéressant , mais on a aussi une vie donc…) Lors de votre inscription (via Google ou Facebook), vous devez choisir l’équipe que vous supportez et les équipes qui vous intéressent. Vous recevrez alors les notifications concernant ces formations là seulement : essais marqués, joueur absent, victoire, etc.)

La compétition est organisée avec 4 poules de 5 équipes (11 de l’hémisphère sud et 9 de l’hémisphère nord), avec 4 points attribués en cas de victoire. Le problème c’est qu’avec les bonus cela devient vite difficile à suivre. Il faut savoir qu’un bonus de 1 point est attribué à une équipe si elle marque 4 essais de plus que son adversaire (bonus offensif). De même, un point est attribué à l’équipe qui est vaincue par un écart inférieur ou égal à sept points. Et comme les deux bonus peuvent se cumuler… Pour suivre la phase de poule sereinement, l’appli propose donc un tableau récapitulatif.

Les résumés des éditions précédentes et des jeux

Enfin, si vous vous ennuyez, vous pouvez accéder aux résumés des matchs des précédentes éditions de 2015 (Angleterre) et de 2019 (Japon). L’appli propose aussi sa Ligue des Pronos où il est possible de remporter des prix en devinant les résultats. Quant au RCW 2023 Fantasy, il s’agit d’une ligue fantasy où il est possible de se constituer sa propre équipe et de gagner des points en fonction des résultats des joueurs.