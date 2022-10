Coupe du Monde 2022 : les abonnés Canal privés de matchs ?

Le bras de fer entre TF1 et Canal+ vient de se terminer par la victoire de la chaîne cryptée. Après la décision rendue par la Cour d’appel de Paris, les chaînes du groupe détenu par Bouygues ne sont plus les bienvenues sur les offres Canal+. Comment regarder la Coupe du Monde alors ?

Depuis septembre, les utilisateurs de TNT Sat et de TV by Canal ne peuvent plus regarder TF1, mais aussi TMC, TFX ou LCI. Les chaînes du groupe TF1 sont en fait exclues de toutes les offres de Canal+ qui permettent normalement de profiter des chaînes gratuites de la TNT. Il s’agit d’une histoire de gros sous entre groupes audiovisuels. Selon Canal+, TF1 a demandé trop d’argent pour être diffusée par ses canaux de diffusion. Bien sûr de l’autre côté, on pense que les chaînes de TF1 ne sont pas assez valorisées. La même histoire s’est produite en 2018, mais elle avait été résolue avec un petit coup de pouce des pouvoirs publics. Cette fois, le divorce semble être consommé entre les deux parties. Déboutée une première fois, TF1 vient de perdre en appel. La justice vient de trancher : le groupe Canal n’a pas à rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1.

À lire également : Quelle chaîne pour quel match de football ? Le récapitulatif de la saison 2022/2023

📝Pour retrouver TF1 sur votre abonnement CanalSat :

Menu > Recherche des chaînes > Recherche avancée> Lancer une recherche fréquentielle.

Attendre quelques minutes…

Dans la jungle de toutes les chaînes trouvées 📺

LCI : 1752

TFX : 1751

TMC : 1750

TF1 série : 1749

TF1 : 1748 — Sébastien Robit (@SebastienRobit) October 19, 2022

Écran noir pour la Coupe du Monde ?

C’est très embêtant pour les personnes qui ne reçoivent la télévision que par des offres Canal+ comme TV by Canal ou les utilisateurs de TNT Sat, une offre de TNT gratuite par satellite détenu par Canal+. Même si vous pensez qu’on peut très bien se passer de la rediffusion de l’épisode 3256 de Joséphine Ange Gardien, ce n’est certainement pas l’avis des supporters de l’équipe de France de football. La première chaîne est en fait le diffuseur de la compétition avec beIN Sports. Certes, il existe d’autres moyens d’accéder à TF1 : le site Internet, l’application MYTF1 à installer sur sa smart TV ou sa tablette, la TNT « normale » via une antenne râteau, ou directement via votre box. Mais les personnes qui ont un Internet très mauvais et qui n’ont que le satellite pour voir la télé sont mal barrées. Pour ceux-là, il subsiste une solution puisque Globecast, un transpondeur appartenant à Orange, va diffuser les chaînes de TF1 sur le satellite Astra via les boîtiers compatibles avec TNT Sat. En ce moment en phase de test, ces diffusions se passent sur les chaînes 1748, 1749, 1750, 1751 et 1752. Il suffit de faire une nouvelle recherche de chaînes pour les afficher.

Attention, il semblerait que ça ne fonctionne pas encore pour tout le monde.