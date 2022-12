Coupe du Monde 2022 : le vainqueur est déjà connu de tous !

La Coupe du monde de football se termine dimanche et le vainqueur est déjà connu par les algorithmes les plus sophistiqués. Et le résultat ne va pas plaire à tout le monde.

S’il y a bien un événement mondial qui passionne la planète, c’est bien la Coupe du Monde de football. Celle de 2022 a lieu au Qatar et prendra fin ce dimanche. L’Argentine s’est qualifiée hier soir pour la finale. Elle y retrouvera la France ou le Maroc qui s’affrontent ce soir à 20 heures. Qui succédera aux Bleus qui ont gagné en 2018 ? La réponse est déjà connue.

Coupe du monde 2022 : enfin l’arrivée du Messi ?

C’est en effet le site FiveThirtyEight qui possède la réponse ! Ces spécialistes des statistiques ont fait des calculs plus que compliqués pour arriver à découvrir qui a le plus de chance de remporter la victoire finale. Cela ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c’est bien l’Argentine qui est pour l’instant en haut du podium. L’équipe de Lionel Messi possède 57% de chance de remporter la victoire finale. Derrière elle se trouve la France avec 32%. Enfin, le Maroc ferme la marche avec 11% de chance de repartir avec le trophée. Un peu dur pour une équipe qui a battu la Belgique, l’Espagne et le Portugal, mais les chiffres sont les chiffres.

Alors avant même que l’une des deux dernières équipes citées puissent jouer sa chance en finale, il faudra déjà y arriver. À ce petit jeu, les prévisions mettent favorite l’équipe de Giroud et de Lloris avec 66% de chance de battre celle de Ziyech. On sait néanmoins que rien n’est plus aléatoire qu’un résultat sportif et ce ne sont pas les millionnaires qui gèrent les sites de paris qui nous diront le contraire.

Réponse dans quelques heures.

Mais pas de panique non plus, les statisticiens de FiveThirtyEight nous voyaient perdant contre les Anglais… Et puis ce sont des Américains. Qu’est-ce qu’ils y connaissent au foot ? Chez eux ça se pratique à la main avec un ballon en forme d’œuf…