Coronavirus : il contamine aussi votre smartphone !

Tandis que le gouvernement s’acharne encore et toujours à relancer StopCovid avec une nouvelle version de l’application prévue le 22 octobre, la maladie continue de se répandre dans le monde et en France. Pour l’heure, plus de 734 000 cas sont recensés dans l’Hexagone, pour 37 millions de cas enregistrés tout autour du globe.

En plus d’être une véritable saloperie, la Covid-19 a de multiples particularités qui lui permettent de se propager efficacement. Le virus peut notamment survivre sur des surfaces pendant un long moment. Plus précisément, une étude publiée dans le Virology Journal ce lundi 12 octobre 2020 nous apprend que le coronavirus est capable de survivre 28 jours sur du verre, de l’acier inoxydable ou encore des billets de banque en papier et polymère. Néanmoins, la maladie ne peut survivre aussi longtemps qu’à condition que la température moyenne ambiante soit de 20°C et que l’humidité dans l’air soit de 50%.

On vous laisse imaginer la dangerosité d’un virus qui se peut se transmettre via les billets de banque. Chaque paiement en liquide et chaque rendu de monnaie est un risque d’attraper ou de propager la maladie. Voilà pourquoi d’ailleurs le gouvernement invite les Français à recourir autant que possible au paiement sans contact. Notez que le plafond du paiement sans contact est d’ailleurs passé à 50 € depuis le confinement.

La Covid-19 aime nos smartphones

Et comme le précise cette étude, nos smartphones présentent également de sérieux risques sanitaires. « Les appareils à écran tactile peuvent donc constituer une source potentielle de transmission, et devraient être régulièrement désinfectés surtout dans les environnements comportant plusieurs usagers », expliquent les chercheurs.

Votre smartphone est donc un vecteur potentiel de la maladie, et de fait nous vous conseiller de régulièrement nettoyer l’écran à l’aide d’un chiffon en microfibre et d’une solution nettoyante non alcoolisée, sous peine de ravager le revêtement de la dalle. Dans la même logique, évitez également de prêter votre smartphone à votre entourage ou à un inconnu dans la rue qui aurait besoin de passer un coup de fil.

Privilégiez également l’utilisation du haut-parleur ou d’un kit mains libres afin d’éviter de porter votre smartphone près de votre visage. Notez que ces conseils sont valables pour vos outils de travail. Votre clavier, votre souris ou votre agrafeuse peuvent très bien abriter le virus. Redoublez de vigilance et faites preuve de zèle.

