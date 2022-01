Convertisseur VideoSolo : une trousse à outils pour vos vidéos

C’est souvent la même histoire avec les outils de conversion vidéo : ils sont souvent difficiles à prendre en main, limités ou ne proposent pas tout ce qu’on est en droit d’attendre d’un logiciel complet. Ce n’est pas le cas de VideoSolo qui embarque toutes les fonctionnalités principales d’un programme de ce type, et même davantage. Compatible Windows et Mac, VideoSolo permet de convertir à la volée n’importe quel type de fichiers vidéo, même les plus gourmands, et ce jusqu’à la définition 8K !

Un logiciel omnipotent !

On pourra encoder vers les principaux formats (MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, XVID, MPEG, VOB, etc.), mais aussi directement demander au logiciel de prendre en compte les spécifications d’appareils bien précis comme les consoles de jeux dernière génération, mais aussi les iPhone, iPad, Apple TV ou appareils sous Android (Samsung, Huawei, etc.) Il suffit de déplacer ses fichiers, de choisir le format de sortie et c’est tout.

Bien sûr, les utilisateurs avancés peuvent choisir d’autres paramètres comme l’ajout de sous-titres. VideoSolo intègre d’ailleurs un très bon éditeur pour gérer les fichiers SUB ou SRT : positionnement, couleurs, dimension, opacité… On pourra aussi compter sur des modules pour gérer l’accélération matérielle ou l’encodage spécifique de la piste son (MP3, AAC, AC3, WMA, WAV, AIFF, FLAC, MKA, M4A, M4B, M4R, DTS, AMR, ALAC, etc.), mais VideoSolo embarque aussi des modules pour manipuler les vidéos à votre guise.

Un outil très efficace pour YouTube ou les réseaux sociaux…

Si vous vous demandez comment convertir une vidéo pour un upload YouTube, éditer des métadonnées, compresser, transformer en GIF, découper, fusionner, recadrer, retourner, améliorer ou contrôler la qualité d’une vidéo, vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans la section Boîte à outils. Mais ce n’est pas tout puisque VideoSolo propose aussi des filtres, des solutions de montages vidéo ou la possibilité de réaliser des collages pour agrémenter vos réseaux sociaux, que vous soyez un particulier ou un professionnel de la communication. Il suffit d’ajouter vos vidéos et de laisser libre cours à votre créativité…

Les + de VideoSolo :