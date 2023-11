Conseils pour trouver un emploi en tant que développeur Android

Le métier de développeur peut être passionnant, mais trouver un emploi n’est pas toujours facile. En effet, il est fort possible que vous ayez développé des compétences de manière autodidacte et que vous n’ayez pas de diplôme. Il est aussi possible que vous soyez diplômé, mais que les recruteurs privilégient les développeurs seniors.

Aujourd’hui, nous vous livrons des conseils pour trouver un poste de développeur et enfin être payé pour faire ce que vous aimez.

3 conseils pour trouver un travail de développeur

Obtenir un diplôme pour être plus valorisé

Ce n’est un secret pour personne, si vous souhaitez travailler en France, il faut un diplôme. Que vous cherchiez une entreprise du côté de Nantes, Paris ou toute autre ville de France, les recruteurs ne porteront pas la même attention à votre profil si vous n’avez aucun diplôme. Même si vous êtes recruté, vous ne pourrez pas prétendre au même salaire que le titulaire d’un master.

Vous pouvez toujours commencer sans et vous former en parallèle, mais il faudra pouvoir accepter un salaire moindre, voir considérer une alternance. Sinon, il faudra se tourner vers des sociétés étrangères, ce qui peut être plus intéressant selon ce que vous cherchez avec ce type d’emploi.

Acquérir de l’expérience en tant que freelance

Si vous n’avez développé que de petites choses dans votre coin, il est important de se forger une expérience professionnelle et de se constituer un portfolio. L’un des moyens les plus facile est de s’inscrire sur une plateforme de freelance. Vous serez ainsi rapidement amené à travailler sur toutes sortes de projets de développement, souvent avec des contraintes de temps, ce qui est essentiel au métier de développeur.

Toutefois, être freelance ne doit pas être le but de votre carrière, c’est uniquement une rampe de lancement, car vous ne bénéficierez d’aucune couverture sociale et le salaire sera loin d’être mirobolant.

Utiliser ses projets perso pour se mettre en valeur

En tant que créateur, vous avez certainement tendance à garder vos projets pour vous. C’est une erreur. En effet, vos projets perso de développement peuvent être publiés et mis en avant. Cela démontrera que vous êtes passionné et que vous êtes capable de faire plus que le développeur lambda, car c’est dans ce type de projet que l’on retrouve les meilleures idées en général.

En France, nombre de développeurs sur le marché manquent de passion et c’est un atout pour vous démarquer de cette masse. Alors, utilisez des plateformes comme GitHub, il est même possible avec le temps que des recruteurs tombent sur votre travail et vous approchent spontanément.

Une passion qui peut facilement devenir un métier

Les développeurs Android sont particulièrement recherchés dans le monde entier, mais il y a aussi de plus en plus de profils. Il est donc essentiel de faire en sorte de vous démarquer pour plaire aux recruteurs, d’avoir quelque chose d’unique qui va plaire aux entreprises et vous rendre incontournable. En France, cela passe par le diplôme, mais à l’international, c’est surtout une question de portfolio et de mérite. Alors, même si vous êtes débutant, enrichissez votre CV et montrez que vous en voulez, cela reste le plus important.