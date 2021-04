Conseil : trouver la coque idéale pour votre smartphone

Un smartphone qui tombe au sol, c’est un peu la loterie. Parfois le choc est tellement violent qu’on ramasse son appareil par terre en étant sûr qui faudra en racheter un et parfois, l’écran est explosé alors qu’il est tombé de moins de 10 cm. La solution pour ne pas risquer la mutilation de votre appareil c’est la coque de téléphone. Elles ont plusieurs utilités. Mettre à l’abri l’appareil bien sûr, mais aussi ajouter un peu d’adhérence à la prise en main. Il faut dire que les dos en verre, de plus en plus fréquents, sont un peu glissants. Toujours concernant les dos en verre : ils sont assez esthétiques…sauf quand ils sont maculés de traces de doigts. Avec une coque personnalisée, vous n’aurez plus besoin de passer un chiffon dessus toutes les 10 minutes.

Ne prenez pas la première coque que vous allez trouver !

Posés à plat, certains appareils comme le Galaxy Note20 Ultra ou le Xiaomi Mi 10T Pro sont bancals à cause de l’ilot photo qui ressort beaucoup du corps de l’appareil. Il est donc peu pratique de les utiliser dans cette position. Avec une coque, le problème est largement atténué ! Certes, certains constructeurs comme Xiaomi fournissent souvent une coque en silicone avec leur appareil, mais il faut reconnaître que c’est le service minimum de ce côté. Et quand elle n’est pas dans la boîte, on se prend souvent à l’acheter un peu à la hâte pour protéger sa nouvelle acquisition. Avouez qu’il serait dommage mettre un appareil à plusieurs centaines d’euros dans une coque mal ajustée et achetée 5 € aux Puces…

Démarquez-vous avec une coque personnalisée

Le mieux est de penser à l’achat de la coque en même temps que l’achat du téléphone. Certes les fabricants proposent des coques “officielles”, mais on peut très bien trouver des coques de qualité dans des magasins en ligne spécialisés. L’avantage de ces derniers c’est le vaste choix, mais aussi la possibilité de personnaliser sa coque : aux couleurs de son club de foot, d’un personnage de fiction, mais on peut y inscrire une devise ou imprimer une photo de famille… Il n’y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez mettre sur la coque.

À l’heure où presque tous les smartphones se ressemblent plus ou moins, démarquez-vous et soyez original ! Même si votre appareil est un peu ancien ou s’il est d’entrée de gamme, vous le trouverez forcément dans la liste. Si vous ne connaissez pas le modèle de votre appareil, il faudra aller dans Paramètres > À propos du téléphone. Si le modèle du téléphone n’est pas écrit, tapez la référence sur Google. En tapant OnePlus AC2003, vous retrouverez le nom commercial de l’appareil : le OnePlus Nord.