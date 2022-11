Confidentialité zéro : TikTok avoue récolter vos données privées !

C’est la Directrice de la Protection de la Vie Privée en Europe de TikTok elle-même qui l’a annoncé début novembre, le réseau social récolte des données et les transfère à ses services en Chine. Un changement tout récent dans la politique de confidentialité TikTok, qui met encore une fois l’application sous le feu des projecteurs.

TikTok stated that user data can in some cases be accessed by employees outside Europe including in China, as a number of other news outlets also reported. https://t.co/CCJDVNhgvt

— Bellingcat (@bellingcat) November 3, 2022