Compter ses pas : podomètre, appli ou téléphone, comment ça marche ?

Compter ses pas est devenu une véritable marotte pour un grand nombre d’entre nous. Pour nous aider dans cette tâche, podomètres et applications dédiées se sont répandus comme une véritable traînée de poudre. Sauf que, soyons honnêtes, leur fonctionnement nous est bien obscur. Alors, penchons-nous sur la question !

Bon, des podomètres, en 2023, il en existe de toute sorte : des gadgets dédiés au comptage de pas, des applications sur smartphones, des applications pour montres connectées et même des options intégrées aux écosystèmes natifs de nos smartphones, comme avec Google Health au sein d’Android. En premier lieu, donc, il faut retenir le fait que le mécanisme de comptage de pas va se diviser en deux grandes catégories : les solutions physiques (podomètres classiques) et les solutions dématérialisées (applications).

Comment marche un podomètre classique ?

Le podomètre est un outil on ne peut plus simple : il s’agit d’un petit objet qui, une fois allumé, va compter chacun de vos pas. Avec son poids d’à peine 50 grammes en moyenne, il s’emporte facilement partout ; d’ailleurs, pour un usage optimal, il est recommandé de le positionner en avant de la hanche, dans l’alignement du genou. Une fois allumé, le podomètre classique va compter vos pas grâce à un oscillateur ; il s’agit d’un petit pendule, à l’intérieur de l’objet, qui est accroché à un ressort. Chaque mouvement de jambe fait vibrer l’ensemble, qui déclenche alors l’enregistrement d’un pas. Simple et efficace, l’objet se fait cependant remplacer à vitesse grand V par ses équivalents dématérialisés.

Comment marche une application de comptage de pas ?

Au menu des podomètres numériques, on retrouve donc toute la gamme des applications smartphones et montres intelligentes : Google Fit, Apple Santé, Stepz…

Il est même possible de se faire rémunérer à chaque pas ! Tous ces logiciels fonctionnent au travers d’un composant tout simple, présent sur tous les équipements modernes : l’accéléromètre. Plus précisément, l’accéléromètre à trois axes.

Cette petite puce permet de recueillir l’information d’une accélération gravitationnelle linéaire de l’appareil. En d’autres termes : le portable a bougé. À chaque fois que l’accéléromètre est mis sous tension, l’application prend en compte tout un ensemble de paramètres pour calculer la vitesse de déplacement, la distance et donc, logiquement, le nombre de pas.

Bien sûr, dans un cas comme dans l’autre, il faut admettre une certaine marge d’erreur. Il s’agit de systèmes automatisés, fonctionnant d’abord sur une moyenne de déplacement plutôt que sur une observation attentive de votre pratique physique. Pour avoir des résultats aussi précis que possible, l’idéal est donc de passer par des applications complètes, intégrant un suivi GPS. Mais bon, ce serait sacrifier un bout de vie privée pour la simple satisfaction de connaître votre nombre de pas…