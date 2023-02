Compte Twitter : quand et combien payerez-vous pour votre sécurité ?

En mars 2023, vous ne pourrez plus utiliser une double authentification par SMS sur votre compte Twitter à moins d’opter pour une version payante. Une décision qui pourrait entraîner des situations dangereuses pour les utilisateurs, mais qui est assumée par Elon Musk…

Pour se connecter à un compte, effectuer des changements ou utiliser Twitter depuis un nouvel appareil, le réseau social utilise un système de double authentification par SMS. Vous recevez donc un code par texto pour vérifier que c’est bien vous. Un système qui n’est pas infaillible (comme nous l’avons vu dernièrement avec le SIM swapping), mais qui a le mérite d’être simple et compris de tous.

Les gueux doivent payer

Pourtant depuis hier des utilisateurs de Twitter ont reçu un drôle de message. Il doivent désactiver la double authentification par SMS avant le 19 mars. Passé cette date elle sera de toute façon indisponible à moins de passer à la version payante de l’appli Twitter Blue (entre 7 et 8 € par mois). Elon Musk a tout simplement décidé de vous faire payer pour votre sécurité. Twitter vous conseille maintenant de passer par une clé USB pour sécuriser votre connexion. Il est aussi possible d’utiliser une application tierce comme Google Authenticator ou la solution de Microsoft. Mais combien de personnes vont réellement le faire ? Ceux qui n’ont pas activé cette double authentification par SMS ne peuvent déjà plus l’activer.

Des SMS qui coûtent une fortune

Du côté de Twitter, Rocket-Man a son explication : les SMS de confirmation sont facturés au réseau social et cela coûterait des dizaines de millions de dollars. Musk accuse même les opérateurs de se gaver en facturant des SMS qui n’arrivent pas ou qui se perdent. Un sou est un sou pour le milliardaire fantasque, mais on espère que cette mesure ne va pas aggraver la situation tendue chez l’oiseau bleu.